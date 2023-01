Ajaccio-Lyon: "Je vais t’attraper!", pourquoi Pantaloni et Vercoutre ont failli en venir aux mains

Selon des témoins de la scène mais aussi des images, les raisons de l’échauffourée entre Olivier Pantaloni et Rémy Vercoutre à la fin du match Ajaccio-OL (0-2) dimanche sont dues à une série de frustrations.

Il a suffi d’une étincelle - une faute corse sur un joueur lyonnais, dans un coin du terrain, non loin du poteau de corner - à un instant où la frustration corse est à son comble - l’OL vient de concrétiser son 2e tir cadré et mène 0-2 alors que les Ajacciens ont eu de nombreuses occasions sans en convertir la moindre - et voilà que la fin de match s’est envenimée dimanche lors d’Ajaccio-OL (0-2).

D’un coup, donc, tout le banc lyonnais s’est levé pour réclamer un coup franc. Au même moment, Olivier Pantaloni a croisé les yeux de quelques-uns des membres du staff de l’OL. Parmi eux, celui de Rémy Vercoutre. D’après les images qui rembobinent les faits, on constate que ce dernier, se sentant fixé, l’a justement interrogé sur ce regard noir, se demandant pourquoi il le fixait ainsi. C’est à ce moment-là que le technicien de l’ACA lui a répliqué, dans les paroles captées par les caméras: "je vais t’attraper!"

"Aucune gifle"

D’autres mots, sans plus d’effets se sont échangé, dans une fin de match, filmée et un peu chaude pendant une poignée de minutes sur le terrain, mais qui reviendra à la normale presqu’aussitôt tous les acteurs entrés dans le vestiaire: "une poussette de récréation", image-t-on dans l’entourage lyonnais. Témoin : tout se calme, une fois Rémy Vercoutre accompagné dans le vestiaire, par les membres de la sécurité rhodanienne. "Aucune gifle, aucun coup de poing, aucun échange violent", résume une autre source.

Et tout s’est bien terminé bien puisque les Lyonnais sont repartis sans soucis. Personne dans les déclarations d’après match n’a fait de la surenchère, preuve que le soufflé est bien vite retombé. Olivier Pantaloni, entraîneur corse, a seulement donné sa version des faits en conférence de presse. "Je n’ai pas l’habitude de parler, je respecte tout le monde par contre, j’attends qu’on me respecte en retour, a-t-il lancé. Quand on ne me respecte pas, j’en fais de même. Il (Vercoutre) rouspetait par rapport à des fautes qui n’étaient pas sifflées par l’arbitre. Ça m’a un peu surpris mais sans rien lui dire. Il n’a pas accepté que je le regarde et s’en est pris à moi. Ce n’est pas bien méchant."