Angers: le club réagit après la perquisition au siège et annonce une conférence de presse spéciale

Au lendemain d'une perquisition de police au siège du club, le SCO d'Angers a réagi ce mercredi dans un tweet en confirmant que celle-ci avait lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire de grande envergure. Une conférence de presse est annoncée à 17 heures.

Après avoir été perquisitionné le 14 juin dernier dans le cadre d’une enquête préliminaire sur des faits "d'exercice illégal de la profession d'agent sportif" et de "blanchiment aggravé", le siège du SCO a fait l'objet d'une nouvelle perquisition de police ce mardi.

Le SCO cible deux anciens salariés et lance une communication de crise

Cette intervention a été menée par le service central des courses et jeux (SSCJ) missionnée par le parquet de Bobigny, comme l'a confirmé le club angevin ce mercredi sur Twitter. "Elle a pour vocation la vérification d'informations en possession de l'autorité judiciaire qui mettent en cause plusieurs dizaines de personnes extérieures au SCO", est-il écrit. "Cependant, sont visés par cette enquête préliminaire l'ancien directeur juridique du club, licencié pour "faute grave" en novembre 2022, ainsi qu'un représentant de joueurs, salarié du club au sein de la cellule recrutement entre septembre et décembre 2022. Ce dernier avait décidé de démissionner de son poste pour des 'motifs personnels''.

Cette communication - qui se veut transparente de la part du club - va être suivie et après-midi par une conférence de presse (17 heures). La direction ajoute "qu'aucune poursuite n'a été retenue ou engagée contre aucun membre ou cadre d'Angers". Toujours est-il que cette nouvelle perquisition intervient dans un moment extrêmement délicat pour le SCO, actuellement dernier de Ligue 1 et qui va peut-être devoir faire face au départ de ses deux internationaux marocains, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, très courtisés depuis leurs performances lors du Mondial.