Angers: les instances de l'arbitrage ont reconnu "avoir commis une erreur" contre l'OL, selon Baticle

Une semaine après la défaite d'Angers sur le terrain de l'OL (3-2), Gérald Baticle confirme que la direction technique de l'arbitrage a reconnu une erreur après un penalty non sifflé.

La pilule n'est toujours pas passée à Angers. Une semaine après la défaite sur la pelouse de l'OL après un scénario fou (3-2), Gérald Baticle a confirmé que la direction technique des arbitres avait reconnu une faute après un penalty oublié sur Sofiane Boufal.

"Le président (Saïd Chabane) a une nouvelle fois eu un message de la DTA pour nous dire qu'ils reconnaissaient avoir commis une erreur. Le VAR aurait dû appeler l'arbitre pour signaler qu'il y avait penalty et sûrement carton rouge. Ça paraît anecdotique après coup, mais c'est considérable car à ce moment du match, c'est un tournant", a pesté l'entraîneur du SCO en conférence de presse.

"Il y a des faits de jeu qui sont contraires"

Gérald Baticle évoque une "faute avouée à moitié pardonnée" après la réaction de la DTA mais confirme que "cela coûte cher" à son équipe, qui lutte pour le maintien. "On ne se plaint pas mais il y a des faits de jeu qui sont contraires. Le VAR n'a pas sollicité l'arbitre pour aller voir. j'ai aussi entendu qu'il y avait un problème technique, mais je ne peux pas vous dire la vérité. La direction technique des arbitres a dit que c'était 'un choix humain'. C'est la deuxième fois donc cela doit être une amende très lourde."

La première fois, c'était après Lyon-Lille, lorsque Lucas Paqueta s'était vu refuser un but parfaitement valable face à Ivo Grbic. Alors que Jean-Michel Aulas avait interpellé à plusieurs reprises Pascal Garibian, le patron des arbitres, les membres de la DTA avaient reconnu que Clément Turpin s’était trompé sur sa décision.

Pour eux, l'arbitre s'était précipité et n'avait pas eu le bon angle de vue pour prendre une bonne décision. Dans Le Progrès, Pascal Garibian donnait plus de détails: “Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL-Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposés n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre ; ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain."