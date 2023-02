Angers-OL: finalement, Blanc ne "fait pas de croix" sur la course à l'Europe avec Rennes et Lille

Après la victoire (3-1) à Angers samedi lors de la 25e journée de Ligue 1, Laurent Blanc s'est projeté sur la fin de saison. Le technicien estime qu'il sera difficile pour son équipe de finir dans le top 5 mais veut tout de même y croire.

Battu à Auxerre (2-1) lors de la dernière journée, l'OL est reparti de l'avant ce samedi. Lors de la 25e journée de Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc ont pris les trois points sur la pelouse d'Angers (3-1), assurant l'essentiel alors que le contenu a été moyen. Les Gones restent à six points du LOSC, provisoirement cinquième du classement.

Actuel sixième, Rennes jouera un derby face à Nantes dimanche, avec la possibilité de remettre l'OL à huit points. Pour rappel, la cinquième place est actuellement qualificative en Europa Conference League. Il faudrait une victoire en Coupe de France d'un membre du top 5 en Ligue 1 pour que la sixième place soit synonyme d'Europe.

"Je ne fais jamais de croix sur rien du tout"

Toujours en course en Coupe de France, l'OL peut-il croire à un destin européen grâce à une belle fin de saison en Ligue 1? "Rennes et Lille, actuellement, jouent mieux que nous et ont un meilleur effectif, a estimé Laurent Blanc en conférence de presse. Cela ne me pose pas de problème pour le dire, je dis bien actuellement. Ils ont aussi des échéances importantes, les points vont valoir cher pour Lyon et tout le monde."

"Si Rennes et Lille font une deuxième partie où ils gagnent tous leurs matchs, on ne sera pas avec eux. Ils n'ont pas fait un début de championnat aussi mauvais que nous également. Il y a un déficit de points, a ajouté Laurent Blanc. On doit faire un sans-faute et on ne le fera pas. Et il faudrait qu'eux perdent des points mais ils n'en perdent pas trop. C'est compliqué. Je ne fais jamais de croix sur rien du tout. Si on fait des croix, on passe à côté de beaucoup de choses."

Mardi, l'OL aura une occasion de se rapprocher de l'Europe en défiant Grenoble lors d'un quart de finale de Coupe de France. Dimanche prochain (5 mars), les Gones accueilleront cette fois Lorient pour la suite du championnat. Avant leur match ce dimanche face à Auxerre, les Merlus comptent une unité d'avance sur l'équipe de Laurent Blanc.