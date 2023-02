OM-PSG: "Toujours une période de turbulences à Paris quand c’est la Ligue des champions", note Blanc

Ancien joueur de l’OM et passé sur le banc du PSG, Laurent Blanc suivra avec attention le choc de la 25e journée de Ligue 1 entre les deux rivaux. L’entraîneur de Lyon a pointé un problème récurrent du club francilien qui pique sa crise au moment de la Ligue des champions et va devoir batailler contre une séduisante équipe phocéenne ce dimanche.

Arrivé sur le banc de l'OL en cours de saison, Laurent Blanc a déjà dit adieux à l'espoir de lutter pour le titre ou une place sur le podium de la Ligue 1 en 2022-2023. Mais cela n'empêche pas le technicien de suivre avec attention la course au titre et notamment le duel à venir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille lors de la 25e journée dechampionnat. Pour ce Classique, le stade Vélodrome sera plein à craquerpour tenter de faire pencher la soirée de dimanche en faveur des Phocéens. Surtout face à une équipe francilienne perturbée par son parcours continental.

"Il y en a eu un très récemment d’ailleurs. Bon c’était en Coupe de France, avec une élimination directe, mais je pense qu’à Paris il se passe certaines choses, a estimé Laurent Blanc ce jeudi en conférence de presse. Il y a toujours une période de turbulences à Paris… comme par hasard c’est toujours quand il y a la Ligue des champions. Quand il n’y a pas de Ligue des champions, il n’y a pas de turbulences. Quand la Ligue des champions arrive, c’est turbulences assurées. Il y a ça à prendre en compte."

>> Toutes les infos avant OM-PSG

Blanc emballé par le "football total" version Tudor

Au moment de s’exprimer plus précisément sur l’OM et les performances de l'équipe en championnat, Laurent Blanc a partagé son enthousiasme. Regrettant le manque de mouvement de son collectif à Lyon, le technicien a salué l'implication des Phocéens à chaque seconde en L1.

"Marseille c’est vraiment une des grosses équipes de notre championnat. Ils ont une régularité, une dépense d’énergie… On parle de mouvement, tout le monde bouge. A part le gardien et encore il a bougé plus que ça, a analysé Laurent Blanc en conférence de presse. Mais que cela soit les défenseurs centraux ou les pistons, tout le monde bouge et tout le monde court. C’est ça le football total, le football moderne. Je les trouve très bons. Même s’ils jouent souvent avec la même équipe, ils ont vraiment trouvé un équilibre."

Et de conclure sur le choc au sommet du football français: "Cela va être compliqué, cela va être un très beau match parce que Paris reste Paris avec des individualités énormes. Même s’ils se font ballotter dans le jeu, à tout moment ils peuvent revenir au score parce qu’ils peuvent faire des actions de génie individuellement. On le regardera ce match."