Angers-OM: "On a été confronté à une équipe venue pour défendre", regrette Sampaoli

L’OM a cédé du terrain sur le PSG en haut de la Ligue 1 en se contentant du match nul à Angers (0-0) ce mercredi. Un résultat avant tout provoqué par la posture très défensive du Sco, selon Jorge Sampaoli.

La rencontre à Nice étant à rejouer, l’OM n’avait laissé traîner en route que deux points en Ligue 1. Lors de la 2e journée avec la réception au Vélodrome de Bordeaux (2-2). Deux autres unités se sont envolées ce mercredi, lors de la 7e journée, en déplacement à Angers (0-0). Une rencontre au cours de laquelle les Phocéens ont été loin des standards de jeu proposés depuis l’entame de la saison. La faute à un Sco au plan de jeu très défensif selon Jorge Sampaoli.

"On a été confronté à une équipe venue pour défendre, pour ne pas encaisser de but, a-t-il appuyé après la rencontre. A partir de là, c'était plus difficile pour nous."

Sampaoli assume son turn-over

L’entraîneur argentin a également été interrogé sur sa composition renouvelée pour cette rencontre avec notamment les apparitions de Duje Caleta-Car et de Jordan Amavi.

"On a changé de joueurs parce qu'il le fallait. Il faut qu'on s'habitue parce qu'on va avoir beaucoup de matches tous les trois jours, prévient l’ancien entraîneur de Santos. La rotation va se faire automatiquement. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas eu de réussite ce soir. On a fait beaucoup d'efforts, mais on est tombé sur une équipe avec un bloc bas et qui a bien défendu. Je suis quand même satisfait. Chaque fois qu'ils ont eu une occasion, c'est parce que nous on a perdu le ballon. On n'a pas eu le volume et le rendement qu'on voulait avoir et qu'on avait eus les précédents matches. Mais on a une équipe jeune. C'est un point pris ce soir et on s'en contentera."

Place désormais à la réception de Lens dimanche (20h45) pour l’OM, toujours à la 2e place de la Ligue 1 à 7 points du PSG, avec un match en moins.