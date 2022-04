Angers-PSG: bâche retirée, départ du parcage... les ultras parisiens ont encore protesté

Les ultras du PSG ont retiré leur bâche en deuxième période, mercredi lors de la victoire à Angers (0-3). Une centaine d’entre eux ont même quitté la tribune, selon Le Parisien, dans un climat de contestation toujours tendu.

Un signe de contestation supplémentaire. Les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ont retiré leur bâche au cours de la deuxième période, mercredi lors de la large victoire du PSG sur le terrain d’Angers (0-3). Celle-ci avait déjà été positionnée à l’envers comme c’est le cas depuis plus d’un mois et l’élimination parisienne en 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Des supporters ont manqué le but de Marquinhos

Elle a finalement été retirée aux alentours de la 70e minute de jeu. Certains supporters parisiens ont par ailleurs quitté la tribune avant le coup de sifflet final. Selon Le Parisien, ce sont même des centaines de membres du CUP qui ont quitté le parcage, manquant ainsi le troisième but de leur équipe, inscrit par Marquinhos. Un geste fort puisqu’à ce moment de la rencontre, Paris était en position d’être sacré champion de France.

A l’issue du match, aucun joueur parisien ne s’est approché pour venir saluer les supporters ayant fait le déplacement depuis la capitale. Aucun ne s’est exprimé en zone mixte, non plus. Mauricio Pochettino s’est plié à l’exercice alors que Keylor Navas a fait part de son mal être au micro de Canal+. Le climat est donc toujours très tendu entre les supporters et leur équipe.

En s’imposant, Paris a fait un grand vers le titre et n’a plus besoin que d’un point lors des cinq derniers matchs pour s’offrir le dixième sacre de son histoire. Cela pourrait se produire samedi au Parc des Princes avec la réception de Lens (21h, 34e journée). Et la tendance ne semble pas à une réconciliation, ni aux festivités de la part des ultras. Dimanche dernier, Marquinhos, capitaine parisien, avait regretté l’absence d’encouragement des supporters pour le choc face à l’OM (2-1).