Angers-PSG: "On n'a fait que pousser le ballon", Galtier très mécontent de la deuxième période parisienne

Comme lors de la victoire face à Lens, le PSG s'est imposé sans convaincre à Angers ce vendredi (2-1), en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Christophe Galtier était d'ailleurs très frustré de la prestation parisienne en deuxième période.

Un doublé de Kylian Mbappé suffit à battre la lanterne rouge, pas forcément à convaincre les sceptiques: le PSG s'est imposé sans briller à Angers ce vendredi (2-1), en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Mais après une première période plutôt aboutie, les Parisiens ont livré une prestation pas loin d'être insipide après la mi-temps. Christophe Galtier le regrette. D'autant que ce fut déjà le cas contre Lens le week-end dernier, malgré une supériorité numérique.

"C'est évidemment important de l'emporter. On a été sérieux et efficaces en première période. En deuxième, comme contre Lens, un relâchement total, on n'a fait que pousser le ballon, regrette le coach du PSG sur Prime Video. Il y a de la frustration. Certes on l'emporte et on est en tête du championnat. Mais quand on est le PSG, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu'une période. D'où ça vient? Y a-t-il aussi de la fatigue et de l'usure sur une longue saison? peut-être. On en a parlé, est-ce le fait de mener 2-0 rapidement... mais on doit montrer un autre visage."

"Il reste des matchs à gagner"

"L'écart de points est conséquent, on verra dimanche ce qu'il sera mais il reste des matchs à gagner", prévient-il aussi, comme pour garder ses joueurs mobilisés jusqu'au bout de la saison. Même si le 11e titre de champion de France semble quasiment acquis.

En conférence de presse, Christophe Galtier en a remis une couche: "Je vois que la deuxième période peut basculer du mauavis côté. On prend un but à la 88e, vous ne savez pas ce qu'il peut se passer. Croyez-moi, j'ai beaucoup réfléchi aux changements parce que je n'ai pas aimé la deuxième période." Le week-end prochain, le PSG recevra Lorient.