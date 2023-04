Angers-PSG: Serif Nhaga, petit nouveau dans le groupe parisien

A la veille du déplacement à Angers, le PSG a communiqué le groupe qui affrontera le dernier de la Ligue 1 vendredi. En plus du retour de Marco Verratti, les Parisiens comptent un nouveau venu: le latéral gauche portugais Serif Nhaga qui apparaît pour la première fois dans le groupe de Christophe Galtier.

Contre le dernier de Ligue 1 Angers vendredi soir, en ouverture de la 32e journée, le PSG aura l’occasion de faire un pas de plus vers le titre de champion de France. En battant le week-end dernier (3-1) un Lens qui collait de plus en plus les Parisiens, ces derniers ont repris de l’avance sur Marseille (huit points), qui a profité du revers des Nordistes pour récupérer la seconde place.

Pour assurer les trois points face à une formation quasiment condamnée à la relégation, Christophe Galtier pourra même compter sur le retour de Marco Verratti, absent contre Nice et Lens. Kylian Mbappé et Lionel Messi seront aussi de la partie.

Grande première pour Nhaga

Auteur d’une belle performance face aux Lensois, Nuno Mendes doit déclarer forfait. Devant les médias, Galtier a déclaré que "ses sensations ne sont pas bonnes sur le plan musculaire. Il y a un principe de précaution." Si la doublure Juan Bernat est présente, le PSG compte un nouveau venu dans son groupe.

Arrivé l’hiver dernier en provenance du FC Porto, Serif Nhaga connaît sa première convocation. Latéral gauche de métier, le Portugais de 17 ans évoluait jusque-là avec les U19. À voir si en cas de scénario favorable pendant la rencontre, Nhaga pourra gratter ses premières minutes chez les pros. De plus en plus habitués à figurer dans le groupe, les jeunes Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni sont aussi convoqués.