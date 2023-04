Angers relégué en Ligue 2 dès dimanche si...

Battu par le PSG ce vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 (1-2), Angers se rapproche dangereusement de la descente. Bon dernier avec seulement 14 points, le SCO peut être relégué dès dimanche en fonction des résultats des principaux concurrents.

Angers s'en rapproche de plus en plus. Défait par le PSG ce vendredi en ouverture de la 32e journée (1-2), le SCO voit son compteur toujours bloqué à 14 points et seulement trois victoires lors de l'exercice 2022-2023. Un bilan comptable qui condamne presque les coéquipiers de Paul Bernardoni, toujours bon dernier de Ligue 1.

Avant les autres matchs du week-end, Angers compte toujours 16 points de retard sur Brest, 16e et premier non-relégable et pourrait voir son billet pour la Ligue 2 officiellement validé dimanche sur les coups de 17 heures.

>> Revivez Angers-PSG

Les confrontations directes vont valoir cher

Lors du multiplex de 15 heures, les yeux seront tournés vers la Beaujoire et François-Coty, où Nantes et Ajaccio accueillent respectivement Troyes et Brest. Ce samedi, Auxerre peu porter un premier coup de grâce si l'AJA ne perd pas face à Lille à l'Abbé-Deschamps (17 heures). À six journées de la fin, Angers sera officiellement relégué si Nantes et Brest s'imposent. Ce serait la première fois depuis l’ESTAC en 2015-2016 qu’une équipe est officiellement reléguée aussi tôt dans la saison.

Angers relégué dès ce week-end si :

- Nantes et Brest gagnent

- Auxerre ne perd pas