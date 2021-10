ASSE: comment Puel a sauvé sa tête lors du derby contre l’OL

Au lendemain du match nul entre Saint-Etienne et Lyon, dimanche à Geoffroy-Guichard (1-1), les dirigeants des Verts ont conforté Claude Puel dans ses fonctions d’entraîneur, malgré la dernière place du club en Ligue 1.

Le derby est un match unique dans le calendrier de L’ASSE et de l’OL. Un événement unique, empreint de rivalité, autour duquel les supporters et leurs attentes créent une pression à part. Mais quand une des deux équipes est 20e de Ligue 1, comme c’est le cas pour les Verts, la pression devient étouffante! Le 25 septembre, les Stéphanois enregistraient une 5e défaite de rang face à Nice, sur un score cinglant (0-3). Vingtième du classement, avec 3 points pris en 8 journées, l’ASSE réalisait alors l’un des trois pires début de saison de son histoire, sur fond de cession-acquisition potentielle du club.

Excédés, les supporters demandaient des comptes aux joueurs massés au pieds des virages de Geoffroy-Guichard. En réponse, ces derniers leur promettaient de l’investissement sur le terrain, tout en exprimant leur incompréhension face à certaines consignes et choix de leur entraîneur Claude Puel. Pour Roland Romeyer, le président du directoire de l’ASSE, ce bilan et cette situation était inacceptables, tout comme la rigidité de Puel, qui froisse en interne. Il y a une semaine, la tendance était d'ailleurs au limogeage du technicien castrais. Son successeur semblait même trouvé en la personne de David Guion, l’ancien directeur du centre de formation des Verts.

De la défiance entre les joueurs et Puel

Mais Claude Puel a le cuir épais et l’expérience de ce type de situation. Face aux difficultés de son groupe, le coach et son staff ont multiplié au fil de la semaine les entretiens individuels afin de comprendre les maux des uns et tenter de réparer la fracture avec les autres. Le vestiaire stéphanois est divisé en deux catégories. Il y a les "anciens" (Hamouma, Khazri, Boudebouz, Kolodziejcak…), qui ont peu goûté les traitements réservés à certains de leurs partenaires depuis le début de l’ère Puel (Ruffier, Moulin, Perrin, Monnet-Paquet…).

Et puis, il y a "les jeunes", qui savent que leur coach peut faire d’eux des joueurs confirmés de L1 mais qui ne comprennent pas toujours les consignes et se trouvent désemparées face à une situation qui exige de la maturité. Tout ce petit monde peine d’ailleurs à nouer des liens avec Puel et son staff … quand cela ne vire pas carrément à la défiance!

La direction de l’ASSE a conforté Puel dans ses fonctions

Mais force est de constater que l’entraîneur stéphanois, en rappelant certains "cadres" et en dialoguant, a réussi à fédérer son équipe autour de l’événement du derby. Dimanche soir, avec Boudebouz à la baguette et une défense "la moins jeune possible", Saint-Etienne a rendu sa meilleure copie de la saison, en bousculant un OL favori au coup d’envoi. L’investissement et la solidarité ont été à la hauteur des attentes du public. La preuve avec ces belles scènes de communion à l'heure de célébrer un nul au goût de victoire dans son scénario (égalisation de Khazri sur penalty dans le temps additionnel).

Ce lundi matin, avec 4 points en 9 matchs, l’ASSE reste en mauvaise posture à la dernière place de L1. Mais grâce au contenu proposé par ses hommes contre le rival lyonnais, Puel s’est offert un sursis confirmé par le conseil de surveillance de l’ASSE, qui s’est réuni de 8h à 13h. La direction a décidé de renouveler sa confiance en son manager général.

Les prochains matchs s’annoncent déterminants

Afin de sortir de l’ornière, les Stéphanois vont maintenant devoir confirmer leurs bonnes dispositions exposées lors du derby. Puel devra peut-être aussi un peu moins innover, en s’appuyant sur les quelques joueurs d’expérience qu’il a sous la main. Les quatre matchs à venir après la trêve internationale seront déterminants dans la course au maintien, avec un déplacement à Strasbourg, la réception d’Angers, un voyage à Metz et l’accueil de Clermont. Si les partenaires de Mahdi Camara ne font pas le plein de points, la trêve internationale de novembre pourrait alors ressembler à la folle semaine que vient de vivre l’AS Saint-Etienne. Avec l'avenir de Puel à nouveau au centre des débats.