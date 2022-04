ASSE-OM: Payet encore victime de jet de projectiles, le match momentanément arrêté

La rencontre entre l’ASSE et l’OM ce dimanche a été interrompue quelques instants dans les premières minutes de jeu, au moment où Dimitri Payet frappait un corner. Comme à Nice et à Lyon, le capitaine a encore été visé par des projectiles. Le match a rapidement pu reprendre.

Dimitri Payet visé au poteau de corner. Une image devenue habituelle cette saison. Pour la troisième fois depuis le mois d’août, le capitaine olympien a été la cible de jets de projectiles, interrompant brièvement le match ASSE-OM. À la 6e minute de jeu et alors qu’il venait de perdre un face à face avec Bernardoni, le numéro 10 marseillais n’a pas pu tirer son corner, comme à Nice et à Lyon, des affiches qui avaient été arrêtées puis rejouées.

>> ASSE-OM EN DIRECT

Payet visé par des projectiles sur corner © capture Canal+Décalé

Ce qui semble être des boules de neige n’ont finalement pas perturbé la rencontre longtemps puisqu’après signalement de cet incident par M. Turpin au délégué, l’ancien stéphanois a pu tirer son corner, protégé par plusieurs membres de la sécurité. Quelques instants plus tard, les Verts ont pu ouvrir le score, bien aidés par la grossière erreur de main de Pau Lopez. Avant la pause, les jets ont repris à plusieurs reprises, toujours sur le côté gauche, sans conséquence particulière.

Le précédent face à Angers à Geoffroy-Guichard

Si ce n’est pas la première fois que Payet est la cible de projectiles, ce n’est pas non plus le premier incident qui intervient à Geoffroy-Guichard cette saison. Le 22 octobre dernier, le coup d’envoi du match face à Angers (2-2) avait été retardé d’une heure après des jets de fumigènes sur la pelouse. Le club du Forez avait finalement écopé d’un match à huis clos, de virages et de parcages à l’extérieur fermés. Le retrait de points avait ainsi été évité. Reste à savoir si ces incidents pousseront la LFP à sévir à nouveau.