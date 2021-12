ASSE: Romeyer ne comprend pas "les réactions de quelques abrutis"

Deux jours après la mise à pied de Claude Puel, consécutive à la déroute des Verts contre Rennes (5-0), Roland Romeyer a défendu sa gestion d’un club en grande difficulté, lanterne rouge de Ligue 1.

Exit Claude Puel, Julien Sablé a été nommé entraîneur par intérim d’un club à la dérive, en attendant la nomination d’un nouveau technicien. Les bouleversements à la tête de l’équipe première interviennent dans un contexte très incertain autour du club, remis en vente en avril dernier par les deux actionnaires, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Leur gestion du club n’est pas épargnée par les ultras stéphanois, alors que l’ASSE touche le fond cette saison.

Cinq entraîneurs depuis 2017

Des "Direction démission!" ont été entendus dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard lors de la réception de Rennes, qui a vu les Bretons humilier les Verts à domicile (5-0). "Tous les matins, je me rase et je me regarde devant le miroir, s’est défendu Romeyer sur France Bleu. Et s'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis. Quand je vois mes treize ans de présidence, je suis fier de ce qu'on a fait."

Depuis leur prise de pouvoir, il y a dix-sept ans, Caïazzo et Romeyer ont usé dix entraîneurs dont cinq depuis 2017 alors que le seul Christophe Galtier, qui, à l'origine, ne devait assurer qu'un intérim, est resté sur le banc sept ans et demi (fin décembre 2009-2017). Sauvé de la relégation en mars 2020 après l’arrêt du championnat en raison de la crise sanitaire, Saint-Etienne n’a jamais vraiment décollé du fond du classement.