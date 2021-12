Saint-Étienne: Sablé assurera l'intérim après la mise à pied de Claude Puel

Au lendemain de la mise à pied de Claude Puel, Julien Sablé a été choisi par l'AS Saint-Etienne pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur.

Julien Sablé joue à nouveau les pompiers de service. Vingt-quatre heures après la mise à pied de Claude Puel, consécutive à la claque reçue par Rennes en championnat (0-5), l'ancien joueur des Verts (41 ans) va assurer l'intérim. Selon nos informations, il va diriger sa première séance d'entraînement ce mardi à 10h30, à huis clos. Aucune annonce officielle a été faite par le club et aucune conférence de presse n'est pour l'instant prévue. Jean-François Soucasse, le président exécutif, Loïc Perrin, le coordinateur sportif et Samuel Rustem, le directeur général adjoint des activités sportives, décideront du prochain entraîneur qui prendra la direction du groupe.

Les pistes Dupraz et Guion évoquées

Ce n'est pas la première fois que Julien Sablé est provisoirement propulsé sur le banc de l'ASSE. En 2017, il avait déjà pris la relève d'Oscar Garcia, qui avait démissionné. L'ancien milieu de terrain avait dirigé six matchs (aucune victoire), avant d'être remplacé par Jean-Louis Gasset. Selon nos informations, les pistes de Pascal Dupraz et David Guion, libres depuis leurs dernières expériences à Caen et Reims, sont étudiées pour succéder à Claude Puel, même s'il n'est pas exclu qu'un intérimaire issu du staff soit nommé pour aller jusqu'à la trêve.

Dernier du classement après 17 matchs (deux victoires), l'ASSE compte deux points de retard sur le duo Clermont-Bordeaux, barragiste et premier non-relégable. Les Verts doivent encore disputer trois matchs avant la trêve hivernale: un déplacement à Reims samedi (21 heures), puis au SC Lyon en Coupe de France le 19 décembre, avant de recevoir Nantes le 22 décembre.