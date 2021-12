Saint-Etienne: le possible coût très élevé de l'éviction de Claude Puel

L’éviction de Claude Puel de son poste à Saint-Etienne va coûter cher au club même si les dirigeants préparaient cette issue depuis plusieurs semaines. Et l’ancien manager n’est pas du genre à négocier.

La direction de l’ASSE a signifié lundi à Claude Puel, par un courrier remis en main propre par le directeur du service juridique de l’ASSE, qu’il lui était retiré la responsabilité de l’équipe première. Une décision qui semblait être prête à être dégainée depuis le 18 octobre et le revers cinglant reçu à Strasbourg.

Un chèque estimé à trois millions d'euros TTC

Elle était même envisagée depuis septembre avant d'être retardée en raison l’indemnité de licenciement à verser. Le technicien castrait émargeant à environ 225.000 euros nets, le coût de son départ se chiffre - en incluant les indemnités de son adjoint Jacky Bonnevay et surtout les diverses charges - à environ 500.000 euros par mois de contrat restant, alors que ce dernier courait jusqu'en juin prochain. En se séparant de Puel en ce 6 décembre, l’ASSE pourrait devoir débourser trois millions d’euros toutes charges comprises.

Evidemment, l’ASSE va essayer de négocier avec son entraineur pour limiter l’énormité du montant. Mais il n'y aura pas de réunion de conciliation, les avocats des deux parties auront la charge de régler les détails entre deux camps qui ne souhaitent pas plus que cela se rencontrer pour l'heure. Reste que les négociations s’annoncent ardues avec Claude Puel, de par le caractère de l’intéressé mais aussi en raison du poste que ce dernier occupait - manager général du club avec sa place au board - qui lui permet de connaître parfaitement la situation et les potentielles ressources du club.

Jean-François Soucasse, président exécutif de Saint-Etienne, va donc devoir le plus vite possible clôturer le dossier Puel pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Pour rappel, David Guion et Pascal Dupraz sont les deux dossiers les plus avancés, le nom de Frédéric Hantz a été évoqué, comme à chaque fois que l'ASSE cherche un coach.

Pas d’impact sur le mercato

Jean-François Soucasse le soutient: avec ou sans rachat, l’ASSE s’activera lors du mercato hivernal sur des recrutements malins sans indemnité de transfert (prêt, ou joueur sans contrat). Les Verts ont d’ailleurs déjà enregistré dans ce registre l’arrivée de Joris Gnagnon en défense et envisagent le recrutement d’un milieu et d’un attaquant. Puisqu’il n’y aura pas d’indemnité de transfert et donc de chèque à signer dans l’immédiat, le départ de Puel ne devrait pas grever ces plans.

Cette affaire devra rester une leçon pour la gestion du club. En offrant de tels émoluments et de telles responsabilités à Claude Puel, le club s’est rendu captif de lui. L’ASSE s’est trouvée dans l’impossibilité financière de se séparer de son manager pendant de long mois alors même que ses préceptes ne semblaient pas prendre et que son attitude autoritaire agaçait du vestiaire jusqu’à la direction en passant par les bureaux du centre de formation Robert-Herbin.