Auxerre: Furlan explique pourquoi il porte une casquette à l’envers (et c'est touchant)

Jean-Marc Furlan révèle l’un de ses secrets. Sur son banc de touche, l’entraîneur de l’AJ Auxerre s’affiche depuis un certain temps avec une casquette à l’envers vissée sur la tête lors des matchs de son équipe. En marge de la réception de Strasbourg, l’ancien coach de Troyes ou de Brest explique que c'est un geste en clin d’œil à son père décédé.

"D'abord, c'est parce que je n'ai plus de cheveux"

"C’est très simple. D’abord, c’est parce que je n’ai plus de cheveux, ironise-t-il d’abord au micro de Prime Video au sujet de son accessoire fétiche. La deuxième chose, c’est lié à mon papa qui est parti. Il mettait toujours des casquettes à l’envers donc en hommage à lui, je mets ma casquette à l’envers".

Vainqueur des barrages de Ligue 2 la saison passée, Furlan a permis à l’AJA de remonter dans l’élite pour la première fois depuis dix ans. Et depuis le début de saison, son équipe connaît des résultats plutôt intéressants, avec une victoire, un nul et une défaite avant la 4e journée et cette rencontre face à Strasbourg, malgré un gros coup de gueule contre l'arbitrage.