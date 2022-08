Ligue 1: la direction technique de l’arbitrage se défend sur les cartons rouges

La direction technique de l'arbitrage (DTA) de la Fédération française de football entend remettre "l'accent sur la protection des joueurs" et sévir plus contre les contestations en Ligue 1, explique à l'AFP Stéphane Lannoy, directeur technique adjoint, après un début de saison riche en cartons rouges.

"Comme tous les ans, à chaque début de saison, on fixe un certain nombre de consignes. On a remis l'accent sur la protection des joueurs et leur intégrité physique, car on ne peut pas se satisfaire qu'un match se termine avec deux blessés de chaque côté ou plus". Par le biais du directeur technique adjoint de la DTA Stéphane Lannoy, l’arbitrage français se défend après les polémiques du début de championnat. De nombreux cartons rouges sont distribués depuis la reprise de la Ligue 1, notamment le week-end dernier où onze exclusions avaient marqué la 3e journée.

"L'autre enseignement de la saison écoulée, c'est l'augmentation des contestations, explique Lannoy dans un entretien accordé à l’AFP. C'est passé un peu inaperçu, mais les cartons jaunes dus à des contestations ont augmenté de 75% la saison dernière. Le message qui a été passé cette saison, c'est qu'on ne veut plus voir d'arbitre entouré par un paquet de joueurs venus lui mettre une forme de pression. Dès lors qu'un joueur commencera à s'approcher pour contester, celui-là sera averti systématiquement, pour éviter que d'autres ne se joignent à lui. Et le troisième enseignement, c'est l'augmentation des ceinturages et des tirages (de maillot) significatifs dans la surface. Ces sujets-là font l'objet d'une vigilance encore plus accrue de la part des arbitres."

Seulement trois clubs se sont rendus à un stage d'été sur l'arbitrage

Le dirigeant poursuit en apprenant que les équipes n’ont pour la plupart pas souhaité se rendre à un stage organisé par l’arbitrage français. "On avait souhaité inviter les clubs, les entraîneurs et les capitaines à participer, sur une demi-journée, à un stage d'été avec les arbitres à Clairefontaine, raconte-t-il. Malheureusement, seuls trois clubs ont répondu favorablement et nous avons dû annuler cette réunion. En revanche, on renouvelle systématiquement tous les ans la possibilité pour chaque club de solliciter la DTA sur ces sujets. Nous proposons même d'aller à leur rencontre pour discuter des consignes données aux arbitres et échanger avec les staffs techniques. Les invitations sont lancées, certains clubs ont déjà répondu favorablement."

"On a remarqué qu'un certain nombre de cartons rouges ont été distribués depuis le début de la saison, avec un pic au le week-end dernier, note l’ancien arbitre. Mais on ne peut pas faire le reproche aux arbitres de protéger les joueurs. Les arbitres ne prennent aucun plaisir à exclure des joueurs, ils préfèrent largement s'en passer. Tout va très certainement rentrer dans l'ordre parce que le message aux clubs commence à passer, comme quoi les arbitres sont extrêmement vigilants sur trois thématiques: la protection de l'image du foot, la protection des joueurs, la protection de l'autorité de l'arbitre. Je pense que ce message-là va faire son petit bonhomme de chemin."