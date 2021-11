Ballon d’or: la "fierté" de Messi d’être le premier lauréat pour le PSG

Sacré pour la 7e fois ce lundi, Lionel Messi offre au PSG le premier Ballon d’or de son histoire. Une "fierté" et un "honneur" pour l’Argentin.

Une grande nouveauté pour une belle habitude. Pour la première fois, Lionel Messi ne va pas présenter et fêter son Ballon d’or au Camp Nou, mais au Parc des Princes. Et pour la première fois aussi, le PSG va célébrer l’un de ses joueurs avec la prestigieuse récompense. Evidemment, c’est plus avec le Barça et surtout l’Argentine, qu’avec le PSG, que la "Pulga" a convaincu les 180 journalistes du monde entier qu’il méritait un 7e sacre. Mais c’est bien les couleurs parisiennes qu’il porte depuis trois mois. Et le PSG est seulement le deuxième club français à décrocher un Ballon d’or avec l’un de ses joueurs, après l’OM et Jean-Pierre Papin en 1991. En 1995, George Weah avait quitté Paris pour le Bayern avant de recevoir le Ballon d’or.

"Je pense que j’ai eu une bonne année avec le Barça, même si on n’a pas pu gagner la Ligue des champions et la Liga, a expliqué Lionel Messi en conférence de presse. On a lutté jusqu’à la fin pour la Liga, on a gagné la Coupe du Roi. Je crois que la victoire en Copa America a été très importante pour que je puisse avoir ce nouveau trophée. C’est une fierté pour moi d’être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG. C’est très spécial, c’est un honneur pour moi d’être le premier pour le club."

Le PSG également très fier de Messi

Une fierté réciproque. "Je tiens à féliciter chaleureusement Leo. C'est une immense fierté pour le club qu'un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité, s'est félicité Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Comme tous nos supporters à travers le monde, nous nous réjouissons de voir évoluer l'un des plus grands joueurs de tous les temps sous le maillot Rouge et Bleu." "C’est son 7e Ballon d’or, j’espère que ce n’est pas le dernier, a ajouté le Qatarien sur la chaine L’Equipe. Je suis sûr que lui et Kylian (Mbappé) vont le gagner. C’est une grande motivation pour donner encore plus. Ce n’est pas seulement pour le PSG, c’est pour le foot français."