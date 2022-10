Ballon d’or: la Ligue 1 à fond derrière Karim Benzema

À trois jours de la cérémonie du Ballon d'Or, les entraîneurs et joueurs de Ligue 1 poussent derrière Karim Benzema, grandissime favori pour succéder à Lionel Messi au palmarès de la plus prestigieuse distinction individuelle.

Karim Benzema a quitté la Ligue 1 depuis 13 ans. Mais le championnat de France n’a pas oublié le jeune homme qui terrorisait déjà les défenses alors qu’il sortait de l’adolescence, bien au contraire. À trois jours de la cérémonie du Ballon d’or, de nombreux acteurs du football hexagonal ont tenu à apporter leur soutien à l’attaquant du Real Madrid, immense favori pour devenir le premier Français à remporter la plus prestigieuse distinction individuelle depuis Zinédine Zidane en 1998.

"Ce serait plus que mérité, a estimé Philippe Montanier, coach du Toulouse FC, ce vendredi en conférence de presse. Quand un des plus grands attaquants du monde vous parle collectif et est malgré tout performant en étant meilleur buteur du Real Madrid et en Europe, ce ne serait que justice que le Ballon d’or lui revienne", a loué celui qui a croisé la route de KB9 à maintes reprises en Liga lorsqu’il dirigeait la Real Sociedad entre 2011 et 2013.

Pau Lopez: "Il n’y a pas un autre joueur qui mérite plus le Ballon d’or que lui"

"Le Ballon d’or est une récompense individuelle, donc au vu de la saison individuelle de Karim Benzema, il y a évidemment beaucoup de matière à lui donner ce Ballon d’or, a appuyé Franck Haise à la veille de Lens-Montpellier. Il y aussi le collectif, et les résultats qu’il a eu avec son club font que ce serait assez logique", a indiqué le technicien Sang et Or, pendant que Pau Lopez, le gardien de l’OM, a de son côté estimé qu’il "n’y a pas un autre joueur qui mérite plus le Ballon d’or que lui".

Si tout l’Hexagone croise les doigts pour assister au sacre du Madrilène, il y a un club où la cérémonie de lundi soir va être suivie avec un intérêt tout particulier. A l’Olympique Lyonnais, qui a lancé Benzema à 17 ans et où l’attaquant a brillé jusqu’en 2009 avec 66 buts en 148 rencontres, on attend forcément le résultat du scrutin avec beaucoup d’impatience. "Il le mérite beaucoup. Et puis on est un peu fier, parce qu’il sort de l’Académie", a sobrement commenté Jean-Michel Aulas lors de la présentation de Laurent Blanc en début de semaine.

Genesio: "La concrétisation et l’aboutissement de tout ce qu’il a fait"

Pur produit de la formation rhodanienne, Benzema a laissé un souvenir impérissable dans la capitale des Gaules. Même chez les anciens de la maison. "Moi, je l’ai connu très jeune, puisqu’il avait 17 ans, se remémore Bruno Genesio, entraîneur de la réserve quand Benzema a fait ses premiers pas chez les Gones. Déjà, à l'époque, il avait des qualités d’adresse, de finisseurs. Aujourd’hui, ce qui m’impressionne, c’est sa régularité au très haut niveau. Il a commencé à jouer à Lyon à 17 ans, il a fait quatre ans à Lyon, depuis il est au Real Madrid et chaque année il est au très haut niveau avec un palmarès extraordinaire. Ce n’est que la concrétisation et l’aboutissement de tout ce qu’il a fait."