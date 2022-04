Bordeaux: Ahmedhodzic donne sa version sur l’altercation avec Costil

Présent en conférence de presse ce vendredi, le Bordelais Anel Ahmedhodžić est revenu sur son altercation avec Benoît Costil contre Montpellier, le 20 mars dernier. À la suite de cet incident, les ultras bordelais s’en étaient violemment pris au gardien français.

Anel Ahmedhodžić revient pour la première fois sur son altercation avec Benoît Costil contre Montpellier. Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Lyon (32e journée de Ligue 1, dimanche à 17h05), le défenseur central des Girondins s’est exprimé sur l’échange virulent qu’il a eu avec le gardien de but lors de la rencontre contre le MHSC (29e journée de Ligue 1, le 20 mars dernier).

"Ce qu’il s’est passé sur la pelouse entre Benoît et moi ça arrive, a indiqué l’international bosnien. Je ne parle pas très bien français, Benoît pas très bien anglais. Mais ça se passe souvent dans les matchs. Après ce qu’il s’est passé en tribunes, je n’ai pas trop compris. Ça arrive tout le temps ce genre de moment, dans toutes les équipes. Le foot c’est très émotionnel. Si tu ne joues pas avec des émotions, le foot ce n’est pas pour toi."

Accusation de racisme des Ultramarines

À la suite de cette altercation, Costil s’était attiré les foudres des Ultramarines. L’association de supporters avait accusé le gardien de but d’avoir tenu des propos racistes, avant de revenir à la charge en parlant d’incident "de première importance". Costil, de son côté, avait décidé de porter plainte pour diffamation.

Le 6 avril dernier, Costil avait pris la parole sur son compte Instagram. "Des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif. Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent, ni à mes valeurs, ni à mon éducation", se défendait le gardien français. Depuis cet incident, il n’a plus rejoué sous le maillot des Girondins. Il est en fin de contrat à la fin de la saison.