Bordeaux: aidée par le club, la famille de l’Ukrainien Ignatenko arrive en France

Présents en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du match contre Troyes, David Guion et Gaëtan Poussin ont donné des nouvelles de Danylo Ignatenko. Selon les deux hommes, la famille de l’Ukrainien, aidée par le club, est désormais en sécurité et va bientôt arriver en France.

Après plusieurs jours très compliqués, Danylo Ignatenko a “retrouvé le sourire”. Ce vendredi, à deux jours du match contre Troyes au Matmut Atlantique (27e journée de Ligue 1, dimanche à 15h), David Guion et Gaëtan Poussin étaient présents devant les journalistes en conférence de presse. Avant de répondre aux questions sur le match crucial contre l’ESTAC, les deux Bordelais ont donné des nouvelles du milieu de terrain ukrainien.

“Sa famille n’est toujours pas arrivée mais elle est dans un pays étranger”, a rassuré le nouveau coach des Girondins. “Ça suit bien son cours. Danilo était dans une bien meilleure condition cette semaine”, a ajouté l’ancien Rémois, tout en ayant un mot pour son président. “Je voudrais remercier Gérard Lopez et son engagement personnel pour faire venir sa famille. Je remercie tout le monde. Le club s'est beaucoup investi pour mettre Danylo dans de bonnes conditions."

Poussin: "Le club a mis toutes les choses en place pour que sa famille puisse revenir en France"

Gaëtan Poussin, qui devrait, sauf énorme surprise, être une nouvelle titulaire dans les buts bordelais dimanche en l’absence de Benoît Costil, a lui aussi indiqué que le club avait joué un rôle dans le rapatriement de la famille d’Ignatenko. “Il a retrouvé le sourire, le club a mis toutes les choses en place pour que sa famille puisse revenir en France. D’après ce qu’il nous a dit, ils sont sur le bon chemin. Ils ont pris la voiture, c’est un peu long, mais le plus important c’est qu’ils puissent le retrouver”, a confié le gardien de 23 ans.

“Forcément ça crée des liens”, a poursuivi Poussin devant la presse. “On essaye de lui parler tous les jours et de lui donner un peu de confort, un peu d’amour. On essaye de l’aider. C’est important qu’il puisse sourire et qu’il s’épanouisse dans son club.”

Le week-end dernier, le capitaine des Girondins, Joshua Guilavogui, avait célébré son but à Clermont en enlaçant Ignatenko. Très touché par l'invasion de son pays natal, l’Ukrainien avait d'ailleurs eu droit à de nombreuses marques de soutien à Gabriel-Montpied.