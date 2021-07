Bordeaux: après l'exploit de la Suisse à l'Euro, Petkovic ne craint pas l'accueil des fans français

Présenté officiellement ce vendredi à la presse en tant qu'entraîneur de Bordeaux, Vladimir Petkovic n'a pas peur de l'accueil du public français, alors qu'il a éliminé les Bleus à l'Euro 2021 avec la Suisse, dont il était sélectionneur.

Vladimir Petkovic n'a peur de rien, même pas du public français. Bourreau des Bleus en huitièmes de finale de l'Euro, l'ancien sélectionneur de la Suisse a été présenté ce vendredi par les Girondins de Bordeaux.

Interrogé sur l'accueil du public, le Bosnien a rappelé qu'il l'accueillerait "avec grand plaisir". "Nous étions adversaire de la France, et maintenant nous sommes amis. C'est la vie du sport. Cela arrive toutes les semaines. J'ai beaucoup de respect. La France est un merveilleux pays qui a fait des choses merveilleuses pour le football. Il arrive qu'on fasse des matchs comme on a fait avec la Suisse contre la France à l'Euro mais nous sommes amis et il y a du respect. Tout va bien se passer", a confié Vladimir Petkovic en conférence de presse.

Bordeaux, troisième club étranger pour Petkovic

L'ancien sélectionneur de la Suisse quitte donc la Nati avec les honneurs, lui qui a mené les coéquipiers de Granit Xhaka en quart de finale d'une compétition internationale pour la première fois de leur histoire. Arrivé sur le banc de la Suisse après le Mondial 2014, il est devenu le premier sélectionneur de l'histoire à qualifier la Nati pour trois tournois consécutifs (Euro 2016, Coupe du monde 2018 et donc Euro 2021). Intronisé entraîneur des Girondins depuis le 27 juillet, Vladimir Petkovic va connaître sa troisième expérience en dehors de la Suisse, après avoir coaché Samsunspor (2011-2012) et la Lazio (2012-2013).

Le Bosnien aura la lourde responsabilité de redresser la situation, tendue sur le terrain et en coulisse. Racheté par Gérard Lopez, le club avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la DNCG, avant d'être repêché. D'un point de vue sportif, les Girondins restent sur trois saisons décevantes (14e en 2019, 12e en 2020 et 2021) et espèrent retrouver l'Europe d'ici trois saisons, sans Nicolas de Préville et Hatem Ben Arfa, libre depuis le 30 juin. Bordeaux débutera son championnat par la réception de Clermont, le dimanche 8 août (15 heures).