Bordeaux: Guion a vu le PSG "dominer le Real 150 minutes sur 180" et se prépare à affronter "l'Everest"

Avant d’affronter le PSG en Ligue 1, dimanche à 13 heures, l’entraîneur bordelais David Guion est revenu sur l’élimination du club parisien contre le Real Madrid, mercredi soir, et a souligné à quel point Paris avait dominé son adversaire pendant une grande partie de la double confrontation. Autant dire qu'il se méfie du déplacement au Parc des Princes.

Malgré l’élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, mercredi en Ligue des champions, David Guion retient le contenu des deux rencontres avant de se déplacer au Parc des Princes avec les Girondins de Bordeaux, dimanche. "J’ai vu un PSG qui a dominé le Real pendant 150 minutes sur 180, a souligné ce vendredi le technicien en conférence de presse. Après il y a eu un tournant à l’heure de jeu sur le match retour, ils ont été déstabilisés."

Autant dire que pour les Girondins, derniers de Ligue 1, ce déplacement chez le leader est un énorme défi. "Je vois que le PSG domine tous ses adversaires en Ligue 1, je prépare mes joueurs à affronter ce PSG, a prévenu David Guion. On sait que c’est inévitablement l’Everest du championnat. On va devoir être au plus fort de notre potentiel. On doit avoir du caractère et de l’ambition."

"Je suis venu pour maintenir les Girondins"

L’opération maintien continue pour Bordeaux, malgré une défaite cuisante la semaine dernière face à Troyes. "J’essaie et je veux sensibiliser les joueurs sur l’aspect mental. On a bien vu à travers la Coupe d’Europe que c’est un aspect essentiel, a noté l’entraîneur girondin. Ils doivent se libérer. Je sens que par moments ils pourraient en faire plus, dépasser leurs fonctions."

Mais les difficultés n’empêchent pas David Guion de rester optimiste. "Je le dis depuis mon arrivée et je ne change pas : mon objectif est de rester en Ligue 1, je suis venu pour maintenir les Girondins. Je n’ai pas dévié d’un centimètre." Les deux points pris en trois matchs depuis l’arrivée de Guion sont un début, mais insuffisant puisque Bordeaux pointe depuis presque un mois à la dernière place de la Ligue 1.