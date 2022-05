Bordeaux: "Je ne trouve plus les mots", Guion résigné après l'énième naufrage de ses joueurs

Bordeaux s’est incliné sur la pelouse d’Angers, ce dimanche, lors de la 36e journée de Ligue 1 (4-1). Une défaite qui envoie quasiment les Girondins en Ligue 2. De quoi accabler leur entraîneur David Guion, totalement dépité par la performance de ses joueurs.

Une claque de plus. Une de trop sans doute. Bordeaux s’est encore effondré sur la pelouse d’Angers, ce dimanche, lors de la 36e journée de Ligue 1 (4-1). Un résultat qui condamne quasiment les Girondins à une descente en Ligue 2. Il faudrait désormais un véritable miracle pour que les joueurs de David Guion évitent la relégation.

A deux journées de la fin, ils occupent la dernière place du classement. Avec quatre points de retard sur Saint-Etienne, qui compte un match en retard. Si les Verts l’emportent à Nice mercredi (19h), Bordeaux sera officiellement en deuxième division. Un véritable cauchemar pour le club au scapulaire, 13 ans après son dernier titre de champion de France...

"Incapables de surmonter leurs grosses erreurs individuelles"

"Je ne trouve plus les mots, a réagi Guion après cet énième revers contre le SCO. Comment avons-nous fait pour nous saborder dans ce match dont on savait l'enjeu après six minutes? (Mohamed-Ali Cho a ouvert le score dès la 5e, ndlr). C'est l'histoire de notre saison, les joueurs sont incapables de surmonter leurs grosses erreurs individuelles. Le collectif en souffre, il est en difficulté. Il y a encore beaucoup trop de faiblesses."

"Cette équipe est tirée vers le bas, a poursuivi le coach bordelais. De week-end en week-end, on voit nos joueurs loin de leur niveau, loin de la Ligue 1 en somme. On voit bien que dans ce contexte, les gars ont du mal à supporter cette pression. A chaque journée, on est dans ce même schéma, j'active différents leviers, je change des choses en cours de match, mais on n'avance pas…"