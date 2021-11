Bordeaux: Petkovic estime que ses joueurs ont été "un peu arrogants" face à Metz

Au terme d'un match avec de nombreux rebondissements, Bordeaux a concédé le nul ce dimanche lors de son déplacement à Metz (3-3), pour la 14e journée de Ligue 1. Après la partie, Mbaye Niang et l'entraîneur Vladimir Petkovic ont pointé du doigt "l'arrogance" de leur équipe face aux Messins.

Metz et Bordeaux ont offert un joli spectacle ce dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1 mais n'ont pas pu se départager (3-3). Les Girondins auront néanmoins des regrets après avoir mené deux fois face à la lanterne rouge, enregistrant par conséquent un septième nul cette saison pour seulement deux victoires.

Bordeaux avait pourtant bien commencé la rencontre avec des réalisations d'Alberth Elis (18e) et Rémi Oudin (39e). L'ancien bordelais Nicolas De Préville a permis néanmoins de réduire l'écart avant la pause (45e). Opa Nguette a signé le but égalisateur (51e) mais Oudin a redonné l'avantage aux siens (65e).

Niang pointe aussi du doigt l'arrogance de son équipe

Pourtant réduits à 10 après ce but, les Messins ont arraché le nul grâce à Opa Nguette (70e), encore lui, sur un centre de Fabien Centonze. "Je pense que nous avons beaucoup fait mais nous avons aussi offert le nul à nos adversaires, a estimé l'entraîneur bordelais Vladimir Petkovic. Sur le premier but, le ballon était à nous mais nous avons offert un but à deux minutes de la mi-temps, tout comme sur les autres buts, il y a des erreurs de marquage. Tout n'est pas négatif, il y a eu également des éléments positifs avec des occasions. Il est impossible d'éliminer toutes les erreurs mais il faut qu'on soit plus concentrés et plus concrets."

Le scénario n'a pas plu à Mbaye Niang, qui s'est accroché verbalement avec des supporters messins à l'issue de la rencontre. L'attaquant des Girondins n'a pas apprécie des propos injurieux tenus à l'encontre de Yacine Adli. Pour autant, Niang a estimé aussi que son équipe a "fait des erreurs d'inexpérience" lors de cette rencontre, "même de manque de respect de l'adversaire, parce qu'on commence à être arrogants, à devenir presque hautains."

Le sentiment de Mbaye Niang était partagé par son entraîneur Vladimir Petkovic. "Je pense que, quand on est à seize mètres du but, il faut qu'on soit plus proches de l'homme. Au classement, c'est serré mais il faut que nous continuions à développer notre jeu. Il y a un peu de frustration, on était un peu arrogants, a reconnu l'ancien sélectionneur de la Suisse. Je trouve que depuis un mois, un mois et demi, nous faisons bien même si c'est insuffisant."

Au classement, Bordeaux occupe la 17e place avec 13 points. Dimanche prochain, les Girondins recevront Brest, large vainqueur plus tôt dans la journée de Lens (4-0).