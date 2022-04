OL-Bordeaux: "J'ai littéralement enfoncé mon équipe", Poussin assume après sa grosse boulette

Fautif sur le deuxième but adverse lors de la défaite de Bordeaux à Lyon (6-1) ce dimanche, le portier Gaetan Poussin a assumé son erreur en portant la responsabilité du nouveau revers des Girondins, toujours relégables à l'issue de la 32e journée.

Une nouvelle valise qui fait très mal. Balayé par l'OL ce dimanche (6-1), Bordeaux se rapproche un peu plus de la descente à six journées de la fin. Dominés, les Girondins ont coulé dès la première période, notamment en raison d'une erreur de Gaetan Poussin. Sur le deuxième but lyonnais, le portier bordelais a totalement manqué son dégagement, offrant sur un plateau un cadeau à Karl Toko Ekambi. Une erreur assumée par le principal intéressé.

"C'est très compliqué. Je ne vais pas me cacher, je suis un homme et je porte mes responsabilités. On m'a fait confiance jusque-là pour maintenir le but bordelais. Aujourd'hui, j'ai littéralement enfoncé mon équipe. C'est moi qui donne le 2-0 et forcément, on s'écroule mentalement. La défaite d'aujourd'hui est pour moi, on va rester là-dessus mais il y a des choses à améliorer. Je l'assume complètement. Quand on dit qu'il faut porter ses..., je les porte aujourd'hui", a confié le portier bordelais au micro de Canal+, à chaud.

Réaction impérative face à Saint-Étienne

19e avec deux points d'avance sur Metz et trois de retard sur Clermont, Bordeaux joue un match capital mercredi face à Saint-Étienne, où la défaite sera interdite pour espérer se maintenir.

Gaetan Poussin sait d'ailleurs l'importance du rendez-vous. "On savait qu'on pouvait faire de bonnes choses depuis le match amical contre Alavés. On a fait un bon match à Lille où ça a été dur, on a réussi à répondre présent contre Metz à la maison. Il faut rebondir, dès mercredi." Sinon, la fin de saison s'annonce rude et intense, avec un agenda costaud (Nantes, Nice, Angers, Lorient, Brest).