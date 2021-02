Bordeaux-Metz: Gasset déplore "une semaine un peu sombre" après l'hospitalisation du jeune Bakwa

Après la défaite des Girondins ce samedi face au FC Metz (2-1), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset a dit quelques mots au sujet du jeune attaquant bordelais Dilane Bakwa, hospitalisé en urgence vendredi.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les Girondins de Bordeaux. Incapables de gagner depuis un mois, ils ont cédé ce samedi à domicile face au FC Metz (2-1), lors de la 27e journée de Ligue 1. La veille, ils avaient appris l’hospitalisation en urgence de leur jeune attaquant français Dilane Bakwa (18 ans).

"Il y a des périodes comme ça. Quand on a appris hier (vendredi) que le petit Bakwa était à l’hôpital parce qu’il avait peut-être quelque chose d’important, on s’est dit : ‘Qu’est-ce qu’on a fait ?’ Aujourd’hui, c’est le reflet d’une semaine un peu sombre", a confié Jean-Louis Gasset en conférence de presse après la nouvelle défaite de son équipe. Formé à Bordeaux et passé professionnel en mai 2019, Bakwa est apparu à sept reprises cette saison en Ligue 1 et était titulaire face au Téfécé (0-2) le 10 février dernier en 32e de finale de la Coupe de France.

"On va se battre jusqu’au bout"

"Le FC Girondins de Bordeaux dans son ensemble tient à apporter tout son soutien à Dilane Bakwa. En raison du secret médical dont notre staff est le garant mais aussi du respect de sa vie privée, le club ne communiquera pas d’autres éléments à ce sujet. Le club est aux côtés de Dilane dans cette épreuve. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a indiqué Bordeaux vendredi dans un communiqué.

Onzièmes de Ligue 1 avec seulement dix points d’avance sur la zone rouge, Laurent Koscielny et ses coéquipiers se frotteront mercredi au PSG (21h). "A Nîmes (défaite 2-0), au niveau de l’état d’esprit j’étais mécontent. Là je dis qu’on va se battre jusqu’au bout. J’ai fait une équipe avec des joueurs qui seront là la saison prochaine à part Sabaly. On lui a proposé un contrat, il donnera sa réponse. On va être droit dans nos bottes et finir ce championnat comme il faut. Il faut faire le dos rond, travailler et ça va revenir", a souligné Gasset.

Il avait notamment décidé de laisser Hatem Ben Arfa sur le banc au coup d’envoi face aux Messins : "Je l’ai trouvé fatigué à Nîmes. Je ne l’ai pas trouvé en canne. C’est un choix. Il a fait toute la semaine de travail, il a senti que je n’allais peut-être pas le faire jouer, il a bien réagi."