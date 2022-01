Bordeaux-OM, les compos: Costil de retour, Harit et Luis Henrique titulaires

Plombés par de nombreux cas de Covid, Bordeaux et l'OM alignent un onze très remanié. Les Marseillais vont tenter de briser la série d'invincibilité des Girondins à domicile, qui dure depuis 44 ans.

Des compositions inhabituelles. Alors que le Covid sévit dans les effectifs bordelais et marseillais, Vladimir Petkovic et Jorge Sampaoli doivent bricoler pour ce match d'ouverture de la 20e journée. Du côté des Girondins, Benoît Costil est bien de retour, comme annoncé plus tôt dans la journée. Le portier de Bordeaux a vu sa demande de dérogation acceptée par la LFP et est de retour dans les cages. En défense, la paire Mexer-Gregersen est également de retour, tout comme Rémi Oudin.

>> Suivez Bordeaux-OM en direct

La compo des Girondins

Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen, Pembélé - Sissoko, Lacoux - Dilrosun, Oudin - Elis, Hwang.

Le banc des remplaçants

Poussin, Medioub, Koscielny, Ekomie, Fransergio, Adli, Mara, Niang, Bakwa.

Du côté de l'OM, le technicien argentin doit se passer de Milik, Gerson et Alvaro Gonzalez, testés positifs au Covid-19. Pau Lopez reprend sa place dans les buts, alors qu'Amine Harit occupe une place de faux numéro 9 en l'absence du Polonais. En défense, Luan Peres seconde Alvaro Gonzalez. A noter la présence de nombreux jeunes sur le banc, notamment Targhalline, Sciortino, Bertelli et Souaré.

La composition de l'OM

Pau Lopez - Luan Peres, Caleta-Car, Saliba - Lirola, Guendouzi, Kamara, Payet - Ünder, Harit, Luis Henrique.

Le banc de l'OM

Ngapandouetnbu, Vanni, Balerdi, Targhalline, Sciortino, Bertelli, C. Souaré, Ben Seghir, De La Fuente.