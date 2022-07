Bordeaux pas assez compétitif, Nantes annule sa participation au tournoi en hommage à Sala

Le FC Nantes a annulé ce mercredi sa participation au Challenge Emiliano-Sala pendant la préparation estivale. Les Canaris ont justifié cette décision par la crainte de ne pas voir Bordeaux aligner une équipe compétitive, après la rétrogradation des Girondins.

Les difficultés rencontrées par les Girondins de Bordeaux et leur rétrogradation en National par la DNCG ont permis à Nantes de se retirer du Challenge Emiliano-Sala. Les Canaris ont officialisé leur décisison ce mercredi dans un communiqué.

"Le FC Nantes, par la voix de son entraîneur, Antoine Kombouaré, a pris la décision de ne pas disputer la deuxième édition du Challenge Emiliano-Sala, a indiqué le tenant du titre de la Coupe de France sur son site. Les conditions initiales de participation pour lesquelles le club s’était engagé ne sont plus réunies."

Kombouaré a tranché

Organisé pour la première fois en 2021, le Challenge Emiliano-Sala voit s'affronter les anciens clubs français de l'attaquant argentin. Outre Bordeaux et Nantes, les Chamois Niortais et le Stade Malherbe Caen doivent disputer cette compétition amicale à but caritatif.

Vainqueur en 2021, Bordeaux n'est pas certain de pouvoir défendre son titre avec sa grosse équipe compte-tenu de ses déboires financiers et de la lourde sanction de la DNCG. Soucieux de préparer du mieux possible la saison 2022-2023, où Nantes jouera la Ligue Europa, Antoine Kombouaré a donc décidé de retirer son équipe.

"De part sa situation extra-sportive, Bordeaux ne nous garantit pas de se présenter avec une équipe compétitive, s'est ainsi justifié le technicien nantais. J’ai donc pris la décision de retirer l’équipe du Challenge Emiliano-Sala." Un choix purement sportif qui, comme le rappelle explicitement Nantes, ne remet pas en cause l'attachement du club à Emiliano Sala.