PSG: Pochettino se défend d’avoir trop fait jouer Kimpembe, forfait avec les Bleus

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino est revenu sur la blessure à la cuisse de son défenseur central Presnel Kimpembe, contraint de déclarer forfait avec l’équipe de France. Alors que Didier Deschamps a mis en avant l’accumulation des matchs pour expliquer sa méforme, le technicien argentin décline toute responsabilité.

Les Bleus privés de Presnel Kimpembe. Quelques heures après avoir annoncé sa liste pour les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps doit composer avec le forfait du défenseur central du PSG, victime d’une "lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche" selon la FFF. Avant d’appeler son remplaçant, Clément Lenglet, le sélectionneur avait évoqué la mauvaise passe que traverse actuellement le Parisien de 26 ans, peu à avantage ces dernières semaines, et auteur de la faute qui a amené le penalty pour le RB Leipzig (2-2) mercredi soir en Ligue des champions.

"Il fait partie de ces joueurs qui enchaînent tous les matchs, peut-être un peu trop, certainement, a jugé Deschamps en conférence de presse. Mais quand on est au PSG, il faut gagner tous les matchs. Je me mets à la place de Pochettino, il fait en sorte de mettre l’équipe avec laquelle il pense obtenir des résultats."

"Je ne pense pas qu’on se soit trompé"

En Ligue 1, Presnel Kimpembe a disputé les 12 matchs de la saison. Il n’a été remplaçant qu’à Reims où il a joué 15 minutes. En Ligue des champions, il a aussi été titularisé lors des quatre rencontres du PSG.

Pourtant, Mauricio Pochettino se défend d’avoir trop fait jouer son défenseur central. "Toutes les décisions sont prises en lien avec le secteur performance, le staff médical et le staff technique, a-t-il rappelé. Il n'a jamais été poussé ou forcé à jouer. Je vous le dirais avec humilité si ça avait été le cas, si on avait fait une erreur. Je ne pense pas qu’on se soit trompé. On espère qu’il sera bientôt disponible."