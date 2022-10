Brésil: Neymar et son clan répondent aux lourdes accusations de Lula sur son soutien à Bolsonaro

Quelques jours après les déclarations de Lula, candidat de la gauche à la présidentielle au Brésil et favori avant le deuxième tour, la famille de Neymar a répondu aux accusations de l'homme politique, qui prétend que le joueur du PSG et son père ont passé un accord avec Jair Bolsonaro - le président sortant d'extrême droite - dans le cadre de plusieurs affaires fiscales.

Neymar et sa famille répondent aux récentes déclarations de Lula, le candidat de la gauche à la présidentielle au Brésil, Celui-ci a assuré que le joueur du PSG soutenait Jair Bolsonaro - le président sortant d'extrême droite - car "il a peur". Lula a prétendu, en cas de succès, qu'il saurait ce que Bolsonaro "a pardonné" à Neymar (au sujet) "de sa dette (en matière)" d'impôt sur le revenu.

"Une déclaration fallacieuse et faite à la légère"

Dans un communiqué ce samedi, la famille de Neymar a répondu à "la déclaration fallacieuse qu'un des candidats à la présidence de la République a faite à la légère" et a mis Lula au défi de "prouver le contraire". Les proches du joueur ont aussi divulgué une partie du procès au Conseil administratif des recours fiscaux (Carf), un tribunal qui juge les réclamations fiscales. "L'affaire a été classée" en mars 2017 comme le stipule le document.

"Dans un moment important que traverse le pays, on n'attend pas d'un candidat à la présidence de la République des discours comme celui-ci, qui dépassent les limites raisonnables de la liberté d'expression", ajoute le communiqué de la société de Neymar et de ses proches.

Neymar a soutenu Bolsonaro avant le premier tour

"Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père (de Neymar). Maintenant, il a des problèmes fiscaux en Espagne", avait lancé Lula au cours d'un entretien diffusé sur une chaîne Youtube, faisant référence aux décisions favorables que le joueur a obtenues dans une affaire d'évasion fiscale au Brésil, et au procès à Barcelone pour des irrégularités fiscales lors de son transfert au Barça en 2013. Mais "c'est un problème (qui relève) de l'agence de recouvrement des impôts, pas le mien", a ainsi conclu Lula dans l'interview, diffusée et vue par plus d'un million de téléspectateurs.

Lula a remporté le premier tour de l'élection le 2 octobre avec 48% des voix, soit cinq points d'avance sur le président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui brigue un second mandat. Le second tour aura lieu le 30 octobre. Alors que la plupart des footballeurs ont choisi de ne pas rendre public le nom de leur candidat préféré, Neymar a apporté son soutien à Bolsonaro avant le premier tour.