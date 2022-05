Brest-Clermont: Der Zakarian encense Belaïli et parle de la gestion de la "fatigue" avec le Ramadan

L'entraîneur de Brest Michel Der Zakarian a exposé les difficultés auxquelles les joueurs concernés par le ramadan se heurtaient en ce moment. Youcef Belaïli, le héros du jour, en fait partie, mais l'international algérien a réalisé une grosse prestation contre Clermont (2-0) malgré tout, ce dont s'est réjoui son coach.

Le milieu offensif brestois Youcef Belaïli, très inspiré en fin de match, a renversé une situation mal embarquée pour son équipe en étant à l’origine des deux buts de son équipe (60e, 62e), réduite à dix face à Clermont (2-0).

"Il est à l’image de l’effectif, bien dans la tête, avec l’envie de bien finir la saison, a constaté Michel Der Zakarian. Il nous apporte ce qu’on attendait de lui, sa qualité de passe, de finition. Je pense qu'il est capable de mieux finir, il a une bonne frappe de balle. Il est trop altruiste par moment. Il pense à donner de bons ballons mais de temps en temps il doit être capable de mettre des bonnes frappes."

Der Zakarian: "Pour les organismes, c'est fatigant"

Dans la continuité de sa jolie performance à Metz le week-end précédent, l'international algérien a mis le feu à la défense adverse et multiplié les efforts dans le replacement. Il est sorti sous les applaudissements de son public, épuisé par les efforts fournis.

"Ils font le ramadan, c’est compliqué aussi, a souligné son entraîneur en conférence de presse. S’entraîner sans boire de la journée, ce n’est pas simple et encore, ici (à Brest), il ne fait pas très chaud. Pour les organismes, c’est fatigant. Le jour du match, ils boivent et mangent normalement, sinon je n’aurais pas fait jouer les joueurs. Ils ont le droit, ils se rattrapent plus tard."