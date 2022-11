Brest: le coup de gueule des joueurs contre les nombreux cambriolages depuis le début de la saison

Le club de Brest doit faire face à une épidémie de cambriolages au sein de son effectif. Le club a dégainé un communiqué pour dénoncer ses actes. Le capitaine Brendan Chardonnet, cambriolé il y a peu, témoigne.

"On en a marre", peste Brendan Chardonnet dans un communiqué publié ce vendredi par le Stade Brestois. Face aux nombreux cambriolages dont ont été victimes ses joueurs (sept au total depuis cet été), le club breton a décidé de réagir, et fait part de son mécontentement.

"Le Stade Brestois tient à apporter tout son soutien à son effectif sportif, victime depuis cet été de 7 cambriolages. À l’image de ce qui a pu arriver dans des clubs plus huppés, les joueurs du Stade Brestois semblent être aujourd’hui la cible privilégiée de malfaiteurs sur Brest et ses environs. (...) Être victime d'un cambriolage n'est pas anodin. Pour certains, c’est un réel traumatisme, qui laisse des séquelles psychologiques. Un sentiment d’insécurité que le Stade Brestois regrette pour les siens et leur famille, loin de l’image de vie paisible vantée à la pointe Bretagne", peut-on lire dans le communiqué du club.

Un tiers de l'effectif touché

Interrogé par son club, Brendan Chardonnet, lui aussi victime d'un cambriolage il y a quelques semaines, hausse donc le ton. "On en a marre ! La nuit de mercredi à jeudi, encore, a eu lieu le septième cambriolage depuis le début de l’été, s'offusque t-il. Plus d’un tiers des joueurs ont subi des préjudices sur les derniers mois. Nous collaborons avec la Gendarmerie dans le cadre d’une enquête poussée. Nous sensibilisons aussi notre voisinage avec qui il y a une entraide mutuelle. On le sait, il n’y a pas de solution miracle, mais si ça continue ainsi, d’ici la fin de la saison, ce sera la majorité du groupe qui aura été touchée."

Le Stade Brestois indique quant à lui s'être rapproché des forces de l'ordre afin de trouver des solutions et améliorer cette situation qui nuit à la vie du groupe. Seizième de Ligue 1 avec 13 points, Brest est au bord de la zone rouge et ce genre d'événement risque de ne pas aider les joueurs à se concentrer à 100% dans l'opération qui est la leur: décrocher le maintien en Ligue 1.