Juventus: Di Maria était en plein dîner avec Vlahovic durant sa tentative de cambriolage

Après avoir été marqué par des cambriolages survenus à Manchester et Paris, Angel Di Maria est passé tout proche d'une mésaventure similaire à Turin. Le pire a finalement été évité. La Gazzetta Dello Sport raconte les coulisses du cambriolage déjoué.

Angel Di Maria va finir par se demander s'il n'est pas maudit. L'attaquant de la Juventus, tout juste débarqué en Italie il y a quelques semaines, a déjà été victime d'une tentative de cambriolage, alors qu'il dînait en famille avec son coéquipier et ami Dusan Vlahovic, a détaillé la Gazzetta Dello Sport. Celui-ci a finalement été déjoué par l'intervention rapide de la police. Tout le monde a encore en tête, Di Maria le premier, la terrible mésaventure vécue à Manchester, puis encore à Paris.

Déjà cambriolé à Paris en présence de ses proches

Le 14 mars 2021, à Paris, Angel Di Maria avait été cambriolé en plein match, alors qu'il affrontait le FC Nantes au Parc des Princes. Présente au domicile au moment des faits, la famille du joueur avait été traumatisée. Sa femme et ses filles se trouvaient à l'étage et n'avaient heureusement pas croisé les cambrioleurs pendant le vol du coffre-fort, avait expliqué une source proche du dossier à Europe 1. Des bijoux et des montres, pour un préjudice inférieur à 500.000 euros.

Le même soir, le père de son coéquipier Marquinhos avait été cambriolé et violenté à son domicile.

Un plan cette fois-ci déjoué par l'intervention de la police

Dans la soirée de jeudi, au lendemain de la victoire de la Juventus face au Maccabi Haïfa (3-1), Angel Di Maria dînait à son domicile avec son coéquipier et ami Dusan Vlahovic, en compagnie de sa famille. La Gazzetta Dello Sport raconte que l'alerte a été donnée par le service de surveillance privé, ce qui a permis l'intervention rapide de la police, empêchant le vol d'avoir lieu. L'un des trois malfaiteurs, de nationalité roumaine, a été arrêté après une course poursuite, précise le quotidien italien. Les deux autres ont réussi à s'échapper et restent activement recherché par la police. D'après certaines sources, il pourrait s'agir d'un gang spécialisé, peut-être le même qui a commis plusieurs vols dans la région ces dernieres semaines.

Suspendu pour le match à Milan ce samedi à 18h, Angel Di Maria va tranquillement pouvoir récupérer de cet épisode forcément traumatisant. Dusan Vlahovic sera en revanche sur le pont et aura fort à faire. Distancé au classement (sept points de retard sur la tête), la Vieille Dame à une obligation de résultat sur la pelouse de San Siro.