Brest-OM: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la 2e journée de Ligue 1

Ce dimanche, la journée de championnat se termine avec le match Brest–OM. Les Bretons vont affronter l’une des équipes favorites de la saison. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Brest–Marseille !

Les Marseillais ont attaqué la saison de la meilleure des manières avec une victoire (4-1) contre Reims. Les joueurs ont su trouver les occasions et les concrétiser devant un public ravi de regagner les tribunes. Toutefois, le nouvel entraîneur phocéen, Igor Tudor, ne fait pas l’unanimité dans les vestiaires et la suite de la saison va être capitale pour lui.

En face, Brest s’est incliné contre Lens (3-2) malgré des phases offensives construites et efficaces. Les deux clubs vont s’affronter sur la pelouse du stade Francis-Le Blé, sous le sifflet de Jérémy Stinat. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Brest – Marseille !

Regardez le match Brest – Marseille ce dimanche 14 août !

Ce dimanche à 20 heures 45, retrouvez la rencontre Brest – Marseille en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous retrouvez 80 % des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 avec Amazon Prime et la chaîne Le Pass Ligue 1, disponible actuellement au pris de 89 euros par an, au lieu de 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois. Cette offre promotionnelle est disponible jusqu’au 28 août, pour les abonnés Amazon Prime. La chaîne vous propose de vivre les matchs avec l’ambiance du stade chez vous, via la fonction “Stadium FX”. De son côté, Thibault Le Rol vous présentera la dernière rencontre de la journée, avant de laisser le micro aux commentateurs. Cette saison, le multiplex vous permet d’assister en exclusivité et en même temps aux matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Vous partez en déplacement ? Retrouvez les programmes de la chaîne le Pass Ligue 1 sur l’application Prime Video.

