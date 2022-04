Brest-Nantes: Kombouaré condamne "la bêtise" de certains supporters après l'interruption de la rencontre

À l'issue du match nul entre Brest et Nantes (1-1) ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré est revenu sur l'arrêt pendant une dizaine de minutes de la rencontre, après une tentative d'intrusion de supporters sur le terrain.

Une nouvelle fois, une rencontre de Ligue 1 - entre Brest et Nantes pour le compte de la 31e journée - a été interrompue pendant plusieurs minutes après une intrusion de supporters sur la pelouse. Des supporters brestois, en l'occurrence, qui ont traversé le terrain en plein match pour aller s'expliquer avec les fans nantais, vraisemblablement à l'origine d'une provocation qui a lancé les hostilités.

"C'est de la bêtise (...) cela va conduire à interdire les déplacements de supporters"

Si la raison importe peu, c'est malheureusement l'image qui va rester de ce nul 1-1 entre Bretons et Canaris. De nouveaux incidents peu glorieux qu'Antoine Kombouaré a tenu à condamner après le coup de sifflet final, en conférence de presse: “Je ne cherche pas à comprendre ce qu'il s'est passé, c'était en plein milieu du match... S’ils ont des choses à se dire, c'est avant ou après. C'est très embêtant. Après, quelle décision tu prends pour éviter cela? C'est de la bêtise. Ce qui va se passer c'est que cela va conduire à interdire les déplacements de supporters, c'est tout ce qu'ils vont gagner. Maintenant c’est aux instances de prendre les décisions.”

De son côté, le coach brestois Michel Der Zakarian s'est montré plus strict: "“Il n'y a pas de mots sur ces débordements. Ils doivent être punis et radiés. Il faut être sévère, on ne peut pas entrer sur un terrain comme ça."

L'interruption a duré un peu plus de dix minutes en deuxième période et n'a pas manqué de rappeler plusieurs incidents ayant d'ores et déjà émaillés cette saison 2021/22. En septembre dernier, un envahissement de terrain avait notamment perturbé le derby du Nord entre Lille et Lens (1-0), sans oublier les jets de projectiles ayant visé Florent Mollet et Valentin Rongier lors de Montpellier-Marseille lors de la 1ère journée ou les débordements entre supporters lors de Nice-Marseille fin août.