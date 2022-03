Brest-OM: Harit explique sa célébration avec les mains sur les oreilles

Amine Harit a profité de la victoire de l’OM à Brest, ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1 (4-1), pour inscrire son deuxième but de la saison. Une réalisation célébrée de manière originale, en se bouchant les oreilles.

Un rayon de soleil entre les gouttes de pluie. Amine Harit a retrouvé le sourire sous le ciel assombri de Brest, ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1. L'attaquant de l’OM a profité de la victoire de son équipe pour se distinguer au stade Francis-Le Blé (1-4). Après une frappe de Gerson mal repoussée par Marco Bizot, l’international marocain (11 sélections) a fait trembler les filets devant le parcage des supporters marseillais.

"Un petit clin d’œil pour ma fille"

Un but que le n°7 a célébré en se mettant les mains sur les oreilles. A plusieurs reprises. Une manière de faire savoir qu’il n’écoute pas les critiques? Pas du tout. "Ma célébration? Depuis la naissance de ma fille, c’est quelque chose qu’elle fait à chaque fois que je la gronde, elle va se cacher. C’était un petit clin d’œil pour elle", a-t-il expliqué sur Prime Video.

Un mois et demi après sa dernière apparition en championnat, Harit a répondu présent en Bretagne. De quoi ravir le natif du Val-d’Oise, qui n’avait plus été titularisé par Jorge Sampaoli depuis le 7 janvier et la victoire historique à Bordeaux (0-1). "On est des compétiteurs, c’est difficile, on aspire à jouer tous les week-ends. Mais je n’ai jamais lâché, j’ai toujours travaillé. C’est une belle récompense pour moi d’être décisif", savoure l'ancien Nantais.

"Je ne pense pas à mon avenir"

D’autant que c’est seulement la deuxième fois de la saison, après son but face à Rennes mi-septembre (2-0). Depuis son arrivée sur la Canebière l’été dernier, Amine Harit a disputé 21 matchs sous le maillot phocéen (toutes compétitions confondues). Le plus souvent en tant que remplaçant. Une situation frustrante pour le joueur de 24 ans, prêté cette saison par Schalke 04. Au point de vouloir changer d’air dans quelques mois?

"Je ne pense pas à mon avenir, je laisse ça à mon agent, affirme-t-il. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile de ne pas jouer, alors maintenant que je suis sur le terrain, je me concentre sur mon jeu." En espérant confirmer cette belle soirée brestoise dès jeudi avec le déplacement à Bâle en 8e de finale retour de la Conference League (18h45). Trois jours avant le choc face à Nice, dimanche prochain au Vélodrome (20h45).