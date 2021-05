Brest-PSG: le Collectif Ultras Paris montre son soutien et met l'ambiance au Parc des Princes

Les Ultras se sont affichés dans les tribunes du Parc des Princes pour montrer leur soutien au PSG, qui se déplace à Brest dimanche soir, avec l’ambition de décrocher un 10e titre.

Sous la menace d’une saison blanche qui aurait fait tâche, il y a encore quelques jours, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l’histoire. Le club de la capitale se déplace à Brest dimanche soir (21h) pour conserver l’espoir de soulever un 10e titre de champion de France, et égaler ainsi le record détenu par l’AS Saint-Etienne. Mais le Parc des Princes a déjà vibré aux couleurs du club, grâce au soutien inconditionnel de ses supporters.

Le Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters du PSG a investi l’enceinte parisienne, et animé les tribunes qui auraient dû être vides avec des chants et des fumigènes. Et une banderole: "Gagnez le titre pour nos couleurs historique."

Neymar et Kimpembe de retour

Le PSG et Lille, qui devance le club parisien, se livrent une ultime bataille à distance dans la course au titre. Le Paris Saint-Germain, qui accuse un petit point de retard sur les Dogues, doit l’emporter et espérer que Lille ne gagne pas à Angers pour décrocher le titre. Monaco, trois points derrière Lille, a encore mathématiquement une chance d'être sacré, mais il faudrait un scénario improbable pour que l'ASM chipe la première place sur le fil. "Il faut toujours y croire. C'est un principe. On va essayer de gagner", assure l'entraîneur Mauricio Pochettino.

Bonne nouvelle pour les Parisiens, le technicien argentin pourra compter sur un groupe pas loin d’être au complet. Neymar et Presnel Kimpembe effectuent leur retour après avoir purgé leur suspension. Absents contre Reims (4-0) dimanche dernier, car malades, Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont bien aptes. Ils ont joué la finale de Coupe de France mercredi, gagnée contre Monaco (2-0). Le milieu Julian Draxler, victime d'un problème musculaire contre les Rémois, s'entraîne normalement. Ne manquent à l'appel que le milieu Marco Verratti (genou) et les défenseurs Layvin Kurzawa (cheville) et Juan Bernat (reprise).