Brest-PSG: "On ne va pas pleurer", Belkebla relativise après son accrochage avec Mbappé

Si plusieurs Brestois ont critiqué la décision de l'arbitre de Brest-PSG de ne pas expulser Kylian Mbappé pour son coup de pied sur Haris Belkebla samedi, l'international algérien n'a pas alimenté les débats après la rencontre.

C’est un fait de match qui a presque éclipsé la victoire du PSG. Moins de cinq minutes avant que Kylian Mbappé n’offre trois points au leader de Ligue 1 dans le temps additionnel sur la pelouse de Brest samedi soir (1-2), le capitaine parisien est passé tout près de l’expulsion.

Dans un duel accroché avec Haris Belkebla, il a donné un coup de pied qui aurait pu être sanctionné par un carton rouge. C’est en tout cas l’avis de nombreux Brestois qui n’ont pas caché leur incompréhension après la rencontre.

"Ce n’est pas à moi de juger"

Haris Belkebla, lui, ne souhaitait pas s’attarder sur cette petite embrouille, ni critiquer la décision de Marc Bollengier, l’arbitre de cette affiche de la 27e journée de Ligue 1.

"Je n’ai pas revu les images, a-t-il réagi en zone mixte. Il (Mbappé) met un mauvais coup. Après, je lui attrape la jambe. Il me remet un deuxième coup. C’est là que je me relève et que je m’énerve un peu. De là à dire s’il mérite de sortir ou pas… Je ne sais pas du tout, ce n’est pas à moi de juger. Mais on ne va pas pleurer. L’arbitre en a décidé autrement. Le plus important était de ne pas prendre ce but à la dernière minute." Et le Brestois de conclure dans un léger sourire : "Si c’est dans l’autre sens, je ne sais pas si je suis toujours sur le terrain…"