Brest-PSG: Mbappé sauve Paris d'un nouveau faux pas

Pour son premier match depuis l'élimination en Ligue des champions, le PSG a bataillé pour se défaire de Brest à Francis-Le-Blé (2-1). Largement dominateurs, les champions de France ont été sauvés par un nouvel exploit de Kylian Mbappé.

Le PSG s'en sort sans convaincre. Et encore une fois, Mbappé a enfilé sa cape de super-héros. Trois jours après l'élimination face au Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des champions, le PSG a très largement dominé les débats face à des Brestois courageux, qui ont bousculé les champions de France de bout en bout. Le salut est encore venu des pieds de Kylian Mbappé, auteur de son 19e but de la saison en Ligue 1 dans les dernières minutes, pour offrir les trois points aux Parisiens (2-1), lors de la 27e journée.

Le PSG toujours friable derrière

13e défense de Ligue 1 depuis le retour de la Coupe du monde, l'arrière-garde parisienne a de nouveau montré des signes de faiblesse à Francis-Le-Blé. Outre la belle prestation au Vélodrome face à l'OM (3-0), les Parisiens ont systématiquement encaissé un but depuis le 15 janvier en championnat, à l'image des deux dernières sorties contre Lille (4-3) et Nantes (4-2).

Le déplacement à Brest n'a pas échappé à la règle. Avec une défense décimée - et à quatre éléments - Sergio Ramos et Timothée Pembélé se sont faits surprendre par l'ouverture de Pierre Lees-Melou pour Franck Honorat, buteur en force du pied gauche juste avant la pause (1-1, 43e).

Un carton rouge oublié pour Mbappé ?

Pourtant, les joueurs de Christophe Galtier avaient fait le plus dur en ouvrant le score par Carlos Soler, véritable renard des surfaces après une frappe flottante de Kylian Mbappé mal repoussée par Marco Bizot (1-0, 36e). L'Espagnol était déjà à l'origine de la première alerte du match, en obligeant le portier breton à une parade monstreuse dans le premier quart d'heure. Car si le PSG a largement dominé les débats (70% de possession en première période), les occasions ont été peu nombreuses pour rapidement faire la différence.

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont tenté par tous les moyens de trouver Kylian Mbappé ou Lionel Messi. Mais les deux stars de l'attaque, dont les efforts défensifs se sont comptés sur les doigts de la main, ont manqué de créativité dans le dernier geste face au 15e de Ligue 1. Face à la difficulté, le crack de Bondy a montré une certaine frustration et a échappé de peu à l'exclusion pour un geste d'humeur sur Haris Belkebla.

Un tournant dans cette fin de rencontre, marquée par le 3000e but du club de la capitale en Ligue 1 inscrit par son capitaine du soir, qui a profité d'une erreur d'alignement de la défense brestoise pour crocheter Bizot et offrir les trois points aux Parisiens dans le money-time (2-1, 90e). Cette victoire permet au PSG de garder onze unités d'avance sur l'OM, avant la réception de Strasbourg pour les Marseillais ce dimanche (20h45). Mais les joueurs de la capitale ne se rassurent pas dans le jeu et dans les têtes, qui sont encore lourdes après la déception européenne.