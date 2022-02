"Ce n'est pas un joueur de foot, c'est un artiste": Bodmer donne le mode d'emploi pour comprendre Ben Arfa

Auteur d'une passe décisive après un joli numéro, Hatem Ben Arfa n'a pu éviter la lourde défaite de Lille contre le PSG (1-5) lors de la 23e journée de Ligue 1 dimanche soir. Ce lundi lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Mathieu Bodmer a pris la défense du milieu offensif du LOSC, si souvent critiqué pour sa carrière, et expliqué comment le comprendre.

Génial pour les uns, trop intermittent pour les autres. Auteur d'un dribble superbe, Hatem Ben Arfa a mystifié Angel Di Maria avant de centrer pour Sven Botman sur le but de Lille contre Paris dimanche soir. Problème, le milieu offensif n'a pas assez pesé sur le cours du match et les Dogues ont subi une correction à domicile (1-5) en clôture de la 23e journée. Entre ombre et lumière, capable du meilleur comme du moins bon, voilà un résumé pourtant trop simpliste de la carrière d'Hatem Ben Arfa selon son ancien coéquipier Mathieu Bodmer.

"Hatem, je le connais très, très bien comme vous le savez. Hatem, ce n’est pas un joueur de foot. Il faut le prendre comme un artiste, a lancé le consultant lors de l’émission Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC. Comme un musicien, comme un écrivain… C’est qu’il voit des choses, il est dans son monde."

>> Lille-PSG (1-5)

"Quelqu’un d’attachant mais il faut le comprendre"

Partenaire du nouveau joueur du LOSC lors de deux aventures communes à Lyon (2007-2008) et Nice (2015-2016), Mathieu Bodmer l'a toujours apprécié malgré une attitude qui peut surprendre et désarmer.

"Depuis toujours. Il a toujours été comme cela. C’est un soliste, a encore estimé l’ancien joueur du PSG ou de Lyon. Dans la vie d’un groupe c’est comme cela aussi. Parfois il parle, parfois il ne parle pas. C’est quelqu’un d’attachant mais il faut le comprendre. Il faut comprendre son monde pour faire partie de son monde et pour qu’il puisse t’accepter."

Le membre de la Dream Team RMC Sport n'a pas eu de problème avec Hatem Ben Arfa mais pense savoir pourquoi le milieu offensif formé à Lyon a eu du mal à s'intégrer dans certains effectifs.

"Hatem a un gros souci: il est très très franc. Donc il y a des groupes dans lesquels cela ne peut pas passer. Hatem s’il ne t’aime pas, il dira 'Je ne t’aime pas'. C’est comme ça. Moi j’adore cette personnalité, a renchéri Bodmer. Mais dans le foot c’est parfois compliqué de dire à quelqu’un qu’on ne l’aime pas. Je pense qu’il peint bien, il lit beaucoup, il joue aux échecs et c’est quelqu’un de très intelligent malgré ce que tout le monde pense. Pour avoir fait beaucoup de discussions avec lui pendant des heures, j’en ai la certitude. Mais il faut le prendre dans le bon sens."

Bodmer compare Ben Arfa à Messi

Arrivé lors du mercato hivernal à Lille, Hatem Ben Arfa n'avait pas joué depuis son départ de Bordeaux pendant l'intersaison. Pourtant, le joueur de 34 ans a mis tout le monde d'accord dans le Nord de la France. Aussi bien physiquement que sur le plan de l'état d'esprit, il est impliqué. Tout sauf une surprise pour Mathieu Bodmer. D'après le consultant RMC, son ex-coéquipier est capable de pratiquer un football magique quand il en a l'envie.

"C’est un joueur qui voit des choses que l’on ne voit pas. Je pense que Messi est un peu comme cela. Je pense que Messi est dans son monde et voit des choses que l’on ne voit pas sur le terrain. Ce sont des joueurs avec un truc en plus, a encore assuré Mathieu Bodmer. Evidemment Messi a une carrière complètement différente de celle d’Hatem et à un autre niveau. Mais je parle sur le style de joueur. Hatem, cela fait huit mois qu’il n’a pas joué mais quand il prend le ballon il dribble qui il veut et quand il veut. C’est un des seuls joueurs avec lesquels j’ai joué qui va pouvoir dire: 'Je vais te faire gagner le match parce que j’ai envie de gagner.' Il peut prendre le ballon et mettre deux ou trois buts."

Et l'ancien milieu de relancer: "J’ai eu la chance de jouer à Lyon et à Nice avec lui. Deux saisons et je pense que cela a été les meilleures. A Nice aujourd’hui tout le monde s’en rappelle. On lui donnait le ballon et même nous on assistait au spectacle."