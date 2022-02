Lille-PSG: "la qualité, ça ne s’achète pas à Carrefour", l’hommage de Mbappé à Ben Arfa

Kylian Mbappé explique comment Hatem Ben Arfa a pris le meilleur sur lui et Angel Di Maria sur l’action amenant l’égalisation lilloise face au PSG (1-5), dimanche. Il a loué le talent de son adversaire dont il ne voulait pas subir le dribble.

Ils se sont côtoyés pendant une saison au PSG (2017-2018), sans jamais jouer ensemble. Kylian Mbappé et Hatem Ben Arfa se sont croisés comme adversaires dimanche lors de la large victoire du PSG sur le terrain de Lille (1-5) en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Et le champion du monde 2018 a vu de près le talent du tout nouveau joueur lillois. Ce dernier a en effet profité d’un marqauge assez lâche de Mbappé et Angel Di Maria pour réaliser un petit numéro avant de servir Sven Botman sur le but de l’égalisation.

Thierry Henry, consultant sur Amazon Prime Vidéo, n’a pas manqué de piquer l’orgueil de Mbappé en l’invitant à revenir sur le dribble du milieu offensif du Losc. "Il passe parce que moi et Di Maria avons eu peur, répond Mbappé, un brin vexé. On s’est dit: ‘vas-y toi, non vas-y toi’. Et au final, il passe comme ça parce qu’on est sur lui au départ. On s’est un peu regardé."

"On s’est demandé: ‘qui c’est qui va manger?’"

L’international français, auteur du dernier but de son équipe d’une magnifique frappe enroulée, a tout de même reconnu le talent de l’ancien pensionnaire de l’INF Clairefontaine. "Il maîtrise, note l’attaquant. Comme je dis souvent, la qualité, ça ne s’achète pas à Carrefour. Il peut ne pas jouer pendant un an, il a toujours des restes. Il aura peut-être moins de rythme mais il a la qualité. C’est clair que quand il a redémarré (sur l’action)... On n’était pas attentiste mais on était sur le recul-frein. On s’est demandé: ‘qui c’est qui va manger?’ moi, je ne voulais pas manger. C’est un très bon joueur."

Libre depuis la fin de son aventure à Bordeaux l’année dernière, Ben Arfa s’est engagé avec le Losc cet hiver. Il avait passé deux saisons à Paris (2016-2018) mais avait passé la deuxième au placard, sur fond tensions avec l'entraîneur (Unai Emery) et la direction. Dimanche, il a fêté sa première titularisation (et son deuxième match) sous ses nouvelles couleurs face à Paris, dimanche. Avec une première passe décisive. Mais cela n’a pas suffi puisque Lille, plombé notamment par deux erreurs de son gardien Ivo Grbic, a sombré.