Cité parmi les pistes du PSG, Abel Ferreira vole le téléphone d’un journaliste

Abel Ferreira, entraîneur de Palmeiras, s’est emporté contre un journaliste dimanche en lui volant son téléphone dans les couloirs du stade après le match nul contre l’Atlético Mineiro. Le Portugais, qui serait dans le viseur du PSG, risque une sanction.

Abel Ferreira (44 ans) était remonté dimanche après le match nul de son équipe, Palmeiras, contre l’Atlético Mineiro (1-1) lors de la 4e journée du championnat brésilien. Le ton est monté dans les couloirs du stade à l’issue de la rencontre en raison d’un but refusé à Rony, attaquant de Palmeiras. Le directeur exécutif du club de Sao Paulo, Anderson Barros, interrogeait le quatrième arbitre Ronei Cândido quand Abel Ferreira s'est approché en présentant un maillot de Palmeiras à l’arbitre, que ce dernier a refusé.

Abel Ferreira vole le téléphone d'un journaliste de Globo © Capture Radio Itatiaia

Le technicien a alors remarqué qu’il était filmé par plusieurs journalistes, tout à fait autorisés à être présents dans cette zone du stade. Il s’est dirigé vers ceux de la chaîne TV Globo avant de s’emparer du téléphone du producteur. Après un échange de quelques instants, il a finalement rendu l'objet, tout en restant très agacé. La scène a été captée par les caméras d’un autre média, Rádio Itatiaia.

Il s’explique… puis quitte la conférence de presse après une question sur le PSG

Selon Globo Esporte, Abel Ferreira a ensuite passé un appel au producteur de Globo à qui il a brièvement pris le téléphone pour s’excuser de son geste. Il aurait indiqué avoir eu le sentiment d’être oppressé par les smartphones braqués sur lui et ignorait que l’endroit était autorisé aux médias. Malgré ces excuses, Abel Ferreira se retrouve sous la menace d’une suspension pour ses agissements. La justice sportive (STJD) s’est déjà saisie de l’affaire et pourrait infliger entre un et six matchs de suspension à l’entraîneur portugais, qui a donné sa version un peu plus tard en conférence de presse.

"Pour apporter une précision, puisque tout le monde ici aime transformer un verre d'eau en tempête, il y a eu une discussion ici, un bordel dans le tunnel, entre notre directeur sportif et l'un des arbitres assistants, a-t-il expliqué. Et il y avait des personnes, je ne sais pas si sont des reporters, qui filmaient tout. Je m'excuse si j'ai dépassé les limites. Ce sont des trucs de football, mais malheureusement aujourd'hui tout le monde a des caméras. Il y a des choses que la presse n'a pas à savoir. Mais avant que ça ne devienne une tempête, il y a des choses qui se passent, donc je fais cette clarification."

Il a finalement quitté la conférence de presse quelques instants plus tard sur une question qui ne lui a pas plu… sur le PSG. Alors que son nom est cité parmi les pistes potentielles pour prendre la succession de Christophe Galtier, un journaliste lui a demandé s’il avait été approché par les dirigeants parisiens. Ferreira s’est alors levé avant de quitter la salle.