Clermont-OM: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

En panne de victoire, l'OM se déplace ce dimanche soir sur le terrain de Clermont en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Un match à suivre à partir de 20h45 sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

Jorge Sampaoli l’a martelé cette semaine, l’OM doit "vite retrouver la victoire". Sur une série de trois nuls toutes compétitions confondues (contre la Lazio Rome, Paris et l’OGC Nice), les Marseillais se déplacent ce dimanche soir sur le terrain de Clermont (20h45), en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Ce duel est à suivre sur Amazon Prime Vidéo, à la radio sur RMC et en direct commenté sur RMC Sport.

Mohamed Bayo sur le banc ?

Un succès chez le promu permettrait à l'OM de s’inviter sur le podium, actuel 14e. "On s'attend toujours à plus, on vient d'affronter des adversaires très forts. On a eu des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l'autre sens", a reconnu Sampaoli, qui peut compter sur un effectif au complet pour ce déplacement du côté de Gabriel-Montpied. Le technicien argentin devrait une nouvelle fois aligner Dimitri Payet en soutien d’Arkadiusz Milik. Avec sans doute Pol Lirola et Cengiz Ünder pour animer les couloirs. En face, Pascal Gastien est privé de son fils Johan, exclu le week-end dernier lors de la défaite de Clermont à Nantes (2-1).

Mohamed Bayo sera-t-il titulaire ? L’avant-centre guinéen, auteur de six buts cette saison en championnat, pourrait être sanctionné après avoir été interpellé pour conduite en état d’ivresse il y a une semaine. Placé en garde à vue dimanche, il a été libéré après 24 heures mais n’est pas sûr de démarrer ce dimanche contre l’OM.