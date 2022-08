Clermont-PSG: Zaïre-Emery devient le plus jeune joueur de l'histoire du PSG

Christophe Galtier a offert à son très jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery l'occasion de devenir le plus jeune joueur de l'histoire du PSG en lui offrant une poignée de minutes en fin de match, alors que la rencontre était déjà pliée face à Clermont (5-0).

Le talent n’attend pas le nombre des années. Impressionné par le jeune Warren Zaïre-Emery durant la préparation estivale, Christophe Galtier n’a justement pas attendu très longtemps pour récompenser la pépite du centre de formation parisien en lui offrant ses premières minutes de jeu à l’échelon professionnel. Le milieu de terrain est donc devenu à 16 ans, 4 mois et 29 jours le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à débuter un match professionnel, face à Clermont (5-0).

Galtier: "Il faut que nos jeunes se sentent concernés"

"Les mots, c’est toujours flatteur, les joueurs aiment ça. Warren a intégré la préparation avec nous. Il a été très bon. Je me devais de lui donner ses premières minutes. Je crois qu’il est important de joindre les actes aux paroles. On parle de la formation parisienne, qui est d’un très haut niveau. Il faut que nos jeunes joueurs se sentent concernés. Dans ce sens-là, on s’efforce de les faire participer quand le match paraît plié", a expliqué Christophe Galtier à l'issue du match, sur Canal+.

Plus précoce que Coman

Entré à la 82e minute de jeu à la place de Marco Verratti, contre Clermont, Zaïre-Emery a battu les records de précocité de son coéquipier El Chadaille Bitshiabu (16 ans 7 mois et 3 jours) et de l’ancien Parisien Kingsley Coman, qui avait débuté sous le maillot du PSG à 16 ans 8 mois et 4 jours contre Sochaux, en février 2013.