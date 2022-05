Décès de Manu Abreu, ancien joueur de Reims et du PSG

L'ancien joueur et entraîneur du Stade de Reims Manuel Abreu est décédé à l'âge de 63 ans. Considéré comme l'artisan du renouveau, Il avait marqué une époque à la fin des années 90.

Ancien joueur du Stade de Reims et entraîneur du club par la suite, Manuel Abreu est décédé à l'âge de 63 ans. L'information a été confirmée par le Stade de Reims dans un communiqué où le club adresse ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille du défunt. Manuel Abreu avait porté les couleurs du club rouge et blanc de 1979 à 1983 (puis de 1993 à 1995) avant de porter l’écusson du PSG la saison d'après.

Si l'expérience s'était arrêtée au bout de 6 mois, il avait disputé le huitième de finale de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe contre le futur vainqueur, la Juventus Turin, entraînée alors par Giovanni Trapattoni.

Épuisé physiquement et psychologiquement par la pandémie

Mais c'est à Reims, en tant qu'entraîneur, que Manuel dit Manu Abreu a marqué les esprits. Il est l'artisan de la remontée du club après sa liquidation en 1991. De 1996 à 2000, il fait passer le club de National 3 au National avec deux montées successives suivies d’un maintien en troisième division.

Apprécié pour ses qualités humaines, Manu Abreu avait ensuite exercé dans plusieurs clubs comme le FC Rouen ou la réserve de Sedan. Sa dernière expérience remonte à 2020 à Cormontreuil, dans la banlieue de Reims. Il avait stoppé sa carrière d'entraîneur à cause du COVID, fatigué physiquement et psychologiquement par les conséquences de la pandémie sur le football amateur. "J'ai décidé la mort dans l'âme d'arrêter car je n'avais plus l'énergie nécessaire pour assumer mon rôle d'entraîneur comme il se doit", avait-il expliqué au quotidien L'Equipe.

Plusieurs hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux, à commencer par le Maire de Reims, Arnaud Robinet.