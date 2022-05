Ligue 1: Bordeaux relégué dès ce mercredi soir si...

Battus le week-end dernier à Angers (1-4), les Girondins de Bordeaux devraient suivre très attentivement le match entre l'OGC Nice et Saint-Etienne mercredi soir (19h, 36e journée de Ligue 1). Une victoire des Stéphanois sur la pelouse des Aiglons scelleraient en effet le sort des Bordelais, qui retrouveraient la Ligue 2 la saison prochaine pour la première fois depuis la saison 1991-1992.

Avant même les deux dernières journées de championnat, les Girondins de Bordeaux pourraient dire adieu à la Ligue 1. Mercredi soir, le sort du club va se jouer mais les protégés de David Guion n'auront pas leur destin entre leurs mains. Balayés à Angers le week-end dernier (1-4), les Bordelais sont désormais dépendants du résultat de Saint-Etienne sur la pelouse de l'OGC Nice ce mercredi (19h), en match en retard de la 36e journée.

En cas de victoire de l'ASSE à l'Allianz Riviera face aux Niçois de Christophe Galtier, les Girondins compteront sept points de retard sur les Stéphanois et seront officiellement relégués en Ligue 2. Metz compterait six points de retard sur l'ASSE et Lorient et aurait un infime espoir de refaire son retard lors des deux dernières journées.

Les deux derniers matchs contre Lorient et Brest sans enjeu?

Ce qui ne serait donc pas le cas de Bordeaux, qui retrouverait la Ligue 2 pour la première fois depuis la saison 1991-1992. Les deux derniers matchs de la saison, à domicile contre Lorient, puis sur la pelouse de Brest, n'auraient plus d'enjeu. Et quand bien même Saint-Etienne ne gagnerait pas ce soir à Nice, l'avenir ne semble pas plus dégagé pour les Bordelais.

Plus mauvaise défense de Ligue 1 avec 89 buts encaissés, le club réalise sa pire saison dans l'élite depuis une éternité. Pour se maintenir, Bordeaux devrait gagner, ce qu'il n'a fait que deux fois en 2022, contre Strasbourg en janvier (4-3), et Metz (3-1) en avril. Même David Guion, l'entraîneur de Bordeaux, s'est montré défaitiste après le revers à Angers: "Je ne trouve plus les mots. (...) C'est l'histoire de notre saison, les joueurs sont incapables de surmonter leurs grosses erreurs individuelles."