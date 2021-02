Dijon-PSG: Pochettino aligne une équipe très remaniée

Six jours après la défaite contre Monaco (0-2), le PSG cherche à se relancer face à Dijon. Privé notamment de Marco Verratti et Mauro Icardi, l'entraîneur argentin a décidé de faire confiance à Rafinha et Moise Kean.

Seulement troisisème de Ligue 1, le PSG ne sera pas leader à la fin du week-end. Avec quatre points de retard sur Lille, les protégés de Mauricio Pochettino pourraient, au mieux, se rapprocher des Dogues en cas de de victoire ce samedi à Dijon lors de la 27e journée de la saison.

Pour ce déplacement en Bourgogne, face au dernier du classement de L1, Mauricio Pochettino doit se passer de nombreux cadres. En plus de Marco Verratti, de Juan Bernat, Neymar ou Angel Di Maria (tous les trois blessés de longue durée), le technicien francilien doit également faire sans Mauro Icardi. Leandro Paredes est lui suspendu.

Retour au 4-3-3

Le staff parisien a choisi d'apdater son onze de départ et devrait évoluer en 4-3-3. Le Portugais Danilo est aligné devant la défense alors que Ander Herrera et Rafinha l'épauleront dans l'entrejeu.

Julian Draxler est préféré à Pablo Sarabia et jouera sur l'aile droite alors que Kylian Mbappé reste dans le couloir gauche. Les deux milieux offensifs auront pour mission de mettre Moise Kean dans les meilleures dispositions pour finir le travail.

Les compos pour Dijon-PSG

Le onze du PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Herrera, Rafinha - Draxler, Kean, Mbappé.

Remplaçants: Rico, Kurzawa, Bakker, Dagba, Pembele, Gueye, Simons, Michut, Sarabia.

Le onze de Dijon: Raccioppi - Boey, Ngonda, Panzo, Coulibaly Ecuélé-Manga -Diop, Dina Ebimbe, Celina - Baldé, Konaté.

Remplaçants: Allagbe, Zagre, Chala, Chafik, Sammaritano, Benzia, Marié, Dobre, Assalé.