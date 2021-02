Dijon-PSG: Rafinha est "une option" pour remplacer Verratti selon Pochettino

Marco Verratti ne participera pas au déplacement du PSG à Dijon ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. A la veille de ce match, Mauricio Pochettino a confirmé qu’il pensait à titulariser Rafinha.

Touché par le coronavirus au début de l’année, Rafinha a peine à retrouver du temps de jeu depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Mais le forfait de Marco Verratti, victime d'un coup lors de l'entraînement cette semaine, pour le match contre Dijon ce samedi (17h) devrait donner l’occasion au Brésilien de se montrer.

"[La titularisation de Rafinha?] C'est l'une des options que l’on envisage pour le match de samedi en raison des absences de Verratti ou d’autres joueurs, a expliqué l’entraîneur argentin du PSG face à la presse. Il peut démarrer le match. Par rapport aux connaissances que l’on a sur lui, c’est l’une des options que l’on a pour le match de samedi."

Pochettino veut trouver des solutions

Pas toujours au mieux sur le plan physique, Rafinha s’est contenté de deux apparitions en Ligue 1 depuis la nomination de Mauricio Pochettino. Entré en jeu lors de la défaite contre Monaco (0-2) dimanche dernier au Parc des Princes, l’ancien du Barça pourrait bénéficier d’une vraie belle opportunité de briller face à la lanterne rouge du championnat. Face à un bloc dijonnais qui risque de jouer très bas, le milieu auriverde (deux sélections) pourrait bien faire du bien dans l’animation offensive de l’équipe.

"Il nous a manqué de la fraîcheur et de la créativité dans les trente derniers mètres contre Monaco. Monaco a fait un très bon match sur le plan défensif, a encore rappelé le technicien parisien. Pour le match de samedi, on va trouver des solutions. On cherchera des alternatives avec les absences de Verratti et Paredes et les joueurs qui seront sur le terrain seront à la hauteur et on trouvera des solutions."

Seulement troisième de Ligue 1 après 26 matchs cette saison, le PSG accuse quatre point de retard sur le leader lillois. En cas de victoire contre Dijon ce samedi, Paris peut revenir à une longueur des Dogues et leur mettre la pression avant leur match contre Strasbourg (dimanche 17h).

La victoire est donc impérative pour les hommes de Mauricio Pochettino face au dernier du championnat. A Rafinha de s'illsutrer et de montrer à son coach qu'il peut devenir plus qu'un simple remplaçant dans cette équipe.