EN DIRECT - Ligue 1 /Ligue 2: suivez l'actualité des clubs avant le début de la saison 2023-2024

Les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 ont entamé leur préparation estivale avant le début de la saison 2023-2024. De nombreux matchs amicaux sont prévus jusqu'à la reprise des championnats le 5 août pour la Ligue 2 et le 12 août pour la Ligue 1. Toutes les infos sont à suivre le site et l'app RMC Sport.

La préparation de l'OM se poursuit avec un troisième amical Après une victoire et une défaite, l'Olympique de Marseille version Marcelino va jouer son troisième match de préparation ce mercredi face aux Néerlandais de Waalwijk (13h). Un match à retrouver en direct commenté par là L'occasion pour le nouvel entraîneur des Phocéens de faire grimper sa cote avant les retrouvailles avec le Vélodrome. Une enceinte marseillaise qui fera le plein cette saison après avoir vendu 48 000 abonnements.



Aulas surpris par des décisions de l'OL Jean-Michel Aulas a accepté de se confier pour RMC Sport sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Sa relation avec John Textor, son point de vue sur le nouveau DG, sa divergence de point de vue avec l’actionnaire sur la DNCG, les ressources que le club doit trouver, le mercato… JMA n’élude aucun sujet. >> Un entretien exclusif à lire ici



Bonjour à tous, La saison 2023-2024 débutera le week-end du 6 août pour la Ligue 2 alors que la Ligue reprendra le 12 août. En attendant la reprises des deux principaux championnats français, les clubs se préparent activement pour les premiers matchs. Ne ratez aucune informations sur les formations de l'élite et de L2.